Кулемин после победы над «Нефтехимиком»: «Сейчас все матчи идут кость в кость. Надо доставать все резервы, играть на 105 процентов»

подвел итоги матча с « » (3:2 ОТ).

– Была очень упорная борьба, тяжелая с первой до последней минуты. Все ребята выполнили задание тренера и довели игру до победы, проявили характер.

– Насколько важно психологически было обыграть «Нефтехимик» после поражения в Нижнекамске?

– Сейчас каждая игра важная, тем более после поражения в гостях. Это был дополнительный стимул. Сегодня старались играть с первых минут, вели игру, но пару раз ошиблись. Продолжали играть в свою игру, сравняли и довели до победы.

– В какой момент появилась неудачная полоса в матче?

– Где-то неудачные отскоки, где-то ошиблись, во втором голе шайба неудачно отскочила. Так что не считаю, что отпустили игру. Мы продолжили гнуть свою линию, сравняли и довели до победы.

– Виктор Козлов отметил характер и похвалил команду, что не бросили играть.

– Сейчас все игры идут кость в кость. Надо доставать все резервы, играть на 105 процентов, с первой до последней минуты верить в себя и продолжать играть.

– Насколько довольны тем, что тренерский штаб в овертайме снимает вратаря?

– Главное, чтобы это работало. Это работает, значит, тренерский штаб делает правильные решения, – сказал форвард « ».