Кулемин после победы над «Нефтехимиком»: «Сейчас все матчи идут кость в кость. Надо доставать все резервы, играть на 105 процентов»
Николай Кулемин подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).
– Была очень упорная борьба, тяжелая с первой до последней минуты. Все ребята выполнили задание тренера и довели игру до победы, проявили характер.
– Насколько важно психологически было обыграть «Нефтехимик» после поражения в Нижнекамске?
– Сейчас каждая игра важная, тем более после поражения в гостях. Это был дополнительный стимул. Сегодня старались играть с первых минут, вели игру, но пару раз ошиблись. Продолжали играть в свою игру, сравняли и довели до победы.
– В какой момент появилась неудачная полоса в матче?
– Где-то неудачные отскоки, где-то ошиблись, во втором голе шайба неудачно отскочила. Так что не считаю, что отпустили игру. Мы продолжили гнуть свою линию, сравняли и довели до победы.
– Виктор Козлов отметил характер и похвалил команду, что не бросили играть.
– Сейчас все игры идут кость в кость. Надо доставать все резервы, играть на 105 процентов, с первой до последней минуты верить в себя и продолжать играть.
– Насколько довольны тем, что тренерский штаб в овертайме снимает вратаря?
– Главное, чтобы это работало. Это работает, значит, тренерский штаб делает правильные решения, – сказал форвард «Салавата Юлаева».
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