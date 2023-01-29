Леонтьев о поражении от «Салавата»: «Неплохо играли, сдерживали удар, находили контратаки. Но в конце не разобрались со сменами»
Олег Леонтьев высказался после матча против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).
– Боевой матч, накал уровня плей-офф. Высокие скорости, соперник переиграл нас. В нашей зоне мы удачно оборонялись, повели в счете.
Неплохо играли, сдерживали удар, находили контратаки, забивали хорошие голы. Но в конце не разобрались со сменами. Рано наш игрок вышел на лед. В овертайме знали, что «Салават» будет так играть, мы проиграли вбрасывание и нам забили.
– Вы набираете очки пять матчей подряд. В чем секрет?
– Команда хочет попасть в плей-офф и в каждой игре выгрызает, выцарапывает, играет дисциплинированно. Все пашут.
– Что не получилось в третьем периоде?
– Моменты были хорошие, могли забить. Но Камара уезжал на смену, его Кадейкин заблокировал, и получила команда штраф. Предпосылок не было никаких. Могли дотерпеть. Ход матча мы контролировали. Удаление решило исход периода.
– Не считаете, что вратарь мог сыграть получше в моментах со вторым и третьим голами?
– Алалыкин попал здорово, на неудобной для вратаря высоте. Не думаю, что вратарь ошибся, но просто стечение обстоятельств. Хороший гол, – сказал главный тренер «Нефтехимика».
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