Леонтьев о поражении от «Салавата»: «Неплохо играли, сдерживали удар, находили контратаки. Но в конце не разобрались со сменами»

Олег Леонтьев высказался после матча против « » (2:3 ОТ).

– Боевой матч, накал уровня плей-офф. Высокие скорости, соперник переиграл нас. В нашей зоне мы удачно оборонялись, повели в счете.

Неплохо играли, сдерживали удар, находили контратаки, забивали хорошие голы. Но в конце не разобрались со сменами. Рано наш игрок вышел на лед. В овертайме знали, что «Салават» будет так играть, мы проиграли вбрасывание и нам забили.

– Вы набираете очки пять матчей подряд. В чем секрет?

– Команда хочет попасть в плей-офф и в каждой игре выгрызает, выцарапывает, играет дисциплинированно. Все пашут.

– Что не получилось в третьем периоде?

– Моменты были хорошие, могли забить. Но Камара уезжал на смену, его Кадейкин заблокировал, и получила команда штраф. Предпосылок не было никаких. Могли дотерпеть. Ход матча мы контролировали. Удаление решило исход периода.

– Не считаете, что вратарь мог сыграть получше в моментах со вторым и третьим голами?

– Алалыкин попал здорово, на неудобной для вратаря высоте. Не думаю, что вратарь ошибся, но просто стечение обстоятельств. Хороший гол, – сказал главный тренер « ».