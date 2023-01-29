Козлов о том, что «Салават» часто не забивает в 1-м периоде: «Главное, что есть рисунок игры. Пока просто проблемы с реализацией»
Виктор Козлов подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).
– Хороший матч с нашей стороны. С первого периода были нацелены на атаку. Отличный прессинг, были выходы два в один.
Сопернику надо отдать должное, они нас поймали на контратаках, забросили две шайбы. Но в целом мы были заряжены. Отыграли хорошо весь матч.
– Общались с Федоровым по снятию вратаря в овертайме? В чем преимущество этой схемы?
– Говорили. Что-то в этом есть. Тут важно было первое вбрасывание, Саша Кадейкин – молодец, выиграл. Все молодцы, не стушевались, а Хмелевски шикарно разобрался с соперником.
– Как планируете дальше использовать Алалыкина: в центре или с краю?
– Он универсальный, хорошо играет и в центре, и на краю. У нас есть две тройки, которые играют в быстрый хоккей. Хорошо, что Дроздов, Пименов и Башкиров нашли себя.
– Почему в первые семь минут не было бросков в створ ворот?
– Мы тоже обратили внимание, что тяжело забить гол, если не попадаешь в ворота. Искали лишнюю передачу, когда надо было самим бросать.
– Вас беспокоит, что часто не забиваете в первом периоде?
– Главное, что есть рисунок игры. Пока просто проблемы с реализацией. Когда начнем больше бросать и брать на себя игру, будем забивать. Есть над чем работать, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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