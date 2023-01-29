Козлов о том, что «Салават» часто не забивает в 1-м периоде: «Главное, что есть рисунок игры. Пока просто проблемы с реализацией»

Теги Салават Юлаев Нефтехимик Виктор Козлов КХЛ Александр Кадейкин Иван Дроздов Саша Хмелевски Данил Алалыкин Артем Пименов Данил Башкиров Хоккей

Виктор Козлов подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

– Хороший матч с нашей стороны. С первого периода были нацелены на атаку. Отличный прессинг, были выходы два в один.

Сопернику надо отдать должное, они нас поймали на контратаках, забросили две шайбы. Но в целом мы были заряжены. Отыграли хорошо весь матч. 

– Общались с Федоровым по снятию вратаря в овертайме? В чем преимущество этой схемы?

– Говорили. Что-то в этом есть. Тут важно было первое вбрасывание, Саша Кадейкин – молодец, выиграл. Все молодцы, не стушевались, а Хмелевски шикарно разобрался с соперником. 

– Как планируете дальше использовать Алалыкина: в центре или с краю? 

– Он универсальный, хорошо играет и в центре, и на краю. У нас есть две тройки, которые играют в быстрый хоккей. Хорошо, что Дроздов, Пименов и Башкиров нашли себя. 

– Почему в первые семь минут не было бросков в створ ворот?

– Мы тоже обратили внимание, что тяжело забить гол, если не попадаешь в ворота. Искали лишнюю передачу, когда надо было самим бросать. 

– Вас беспокоит, что часто не забиваете в первом периоде?

– Главное, что есть рисунок игры. Пока просто проблемы с реализацией. Когда начнем больше бросать и брать на себя игру, будем забивать. Есть над чем работать, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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3 комментария

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Ачиваков Марат
Были ожидания более убедительной игры, было много моментов похожих на фарс. Или - это реально Нефтехимик прибавил? Как бы, то не было с победой!
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irek203102
Хороший и рискованный ход, снятие вратаря. Риск дело благородное, но надо решать в основное.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марат Акулов
В овертайме хорошо сыграли!
+1
0
+1
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