Козлов о том, что «Салават» часто не забивает в 1-м периоде: «Главное, что есть рисунок игры. Пока просто проблемы с реализацией»

подвел итоги матча с « » (3:2 ОТ).

– Хороший матч с нашей стороны. С первого периода были нацелены на атаку. Отличный прессинг, были выходы два в один.

Сопернику надо отдать должное, они нас поймали на контратаках, забросили две шайбы. Но в целом мы были заряжены. Отыграли хорошо весь матч.

– Общались с Федоровым по снятию вратаря в овертайме? В чем преимущество этой схемы?

– Говорили. Что-то в этом есть. Тут важно было первое вбрасывание, Саша Кадейкин – молодец, выиграл. Все молодцы, не стушевались, а шикарно разобрался с соперником.

– Как планируете дальше использовать Алалыкина: в центре или с краю?

– Он универсальный, хорошо играет и в центре, и на краю. У нас есть две тройки, которые играют в быстрый хоккей. Хорошо, что , Пименов и нашли себя.

– Почему в первые семь минут не было бросков в створ ворот?

– Мы тоже обратили внимание, что тяжело забить гол, если не попадаешь в ворота. Искали лишнюю передачу, когда надо было самим бросать.

– Вас беспокоит, что часто не забиваете в первом периоде?

– Главное, что есть рисунок игры. Пока просто проблемы с реализацией. Когда начнем больше бросать и брать на себя игру, будем забивать. Есть над чем работать, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».