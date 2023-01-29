Хмелевски о замене вратаря на полевого в овертайме: «Надо иметь железные яйца. Пустые ворота – это некомфортно»

Теги Салават Юлаев Нефтехимик КХЛ Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

– Соперник хорошо играл против нас в Нижнекамске. Мы знали, что они цепляются за плей-офф. Вышли хорошо, но было обидно пропустить в третьем периоде. Хорошо, что наше большинство смогло забить.

– Сегодня снова сработало тренерское решение снять голкипера в овертайме. Насколько вам комфортно пользоваться таким преимуществом?

– Пустые ворота – это некомфортно. Надо иметь железные яйца.

– За счет чего сегодня удалось победить?

– Сейчас такое время в сезоне, все стараются. Или плей-офф, или домой. Мы все это понимаем это, мы боремся.

– Насколько важно было выиграть перед выездной серией?

– Очень важно. Каждая игра сейчас важна. Без разницы, какой соперник, важно, что мы выиграли. У нас часто бывает, что мы проигрываем из-за третьего периода. Сегодня мы сравняли и смогли выиграть, – сказал форвард «Салавата Юлаева».

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4 комментария

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Ачиваков Марат
Сегодня опять повезло, как - то так.
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Венир Хайруллин
Молодец,красава
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mihany12
Хмель красавчик!!!
Лучшее приобретение!
+7
0
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irek203102
Александр молодец!
+5
-1
+4
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