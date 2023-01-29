Хмелевски о замене вратаря на полевого в овертайме: «Надо иметь железные яйца. Пустые ворота – это некомфортно»

прокомментировал победу в матче с « » (3:2 ОТ).

– Соперник хорошо играл против нас в Нижнекамске. Мы знали, что они цепляются за плей-офф. Вышли хорошо, но было обидно пропустить в третьем периоде. Хорошо, что наше большинство смогло забить.

– Сегодня снова сработало тренерское решение снять голкипера в овертайме. Насколько вам комфортно пользоваться таким преимуществом?

– Пустые ворота – это некомфортно. Надо иметь железные яйца.

– За счет чего сегодня удалось победить?

– Сейчас такое время в сезоне, все стараются. Или плей-офф, или домой. Мы все это понимаем это, мы боремся.

– Насколько важно было выиграть перед выездной серией?

– Очень важно. Каждая игра сейчас важна. Без разницы, какой соперник, важно, что мы выиграли. У нас часто бывает, что мы проигрываем из-за третьего периода. Сегодня мы сравняли и смогли выиграть, – сказал форвард « ».