Депутат Свищев: «Без России и Беларуси, одних из сильнейших команд Европы, хоккей многое теряет. Нет зрелищности, конкуренции, интриги»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею МОК Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Хоккей

Депутат Дмитрий Свищев считает, что сборная России необходима международному хоккею.

Ранее глава МОК Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

28 января президент ИИХФ Люк Тардиф заявил о встрече с МОК касательно возможного участия игроков в международных турнирах.

«Шанс допуска наших спортсменов появляется, но все зависит от стойкости и мужественности Международной федерации хоккея.

Мы все понимаем, что без России и Беларуси, одних из сильнейших команд Европы, хоккей очень многое теряет. Нет зрелищности, нет конкуренции, нет интриги. Россия просто необходима международному хоккею.

Сейчас появился шанс после того, как Международный олимпийский комитет заявил, что необходимо допускать спортсменов, вне зависимости от их паспорта. На самом деле, это позитивный знак.

Думаю, что Международная федерация хоккея должна внимательно рассмотреть это предложение и допустить российских и белорусских спортсменов до своих соревнований», – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

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9 комментариев

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Валдис Пельш
Ответ artem klishin
да он специально несёт бред, чтоб быть на слуху, как Милонов какой-нибудь
Прикольная работа,
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Cube Litening C:68X
Ответ ОттоДракула
Особенно без Беларуси.
Беларусь давно деградировала,были удачные чемпы,как домашний,например..В 2015 даже США в группе обыгрывали,но 0:9 в 1/4 от Канады их сломило..Потом по наклонной,даже венграм проигрывали..😁
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+2
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ОттоДракула
Особенно без Беларуси.
+2
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MikhaL
Преувеличивать собственную значимость - это диагноз.
+2
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Tima_Milan
особенно Беларуси 💪
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Max M
Нет интриги от канадцев или финов россия отлетит в четвертьфинале
+6
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sdzrghx
Ну сборная России ладно, а Беларусь то когда стала одной из сильнейших команд в хоккее? :)..
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artem klishin
да он специально несёт бред, чтоб быть на слуху, как Милонов какой-нибудь
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+4
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Джесси Пинкман
Беларусь 😂😂😂
+6
0
+6
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