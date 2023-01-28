Тардиф о России на турнирах: «У нас будет встреча с МОК о том, что они понимают под определенными условиями допуска»

Президент ИИХФ заявил о встрече с МОК касательно возможного участия россиян в международных турнирах.

Глава МОК Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«На данный момент в сезоне-2022/23 нет никаких изменений.

У нас будет встреча с МОК в середине февраля о том, что они понимают под определенными условиями [допуска] и по возможным временным срокам. Совет ИИХФ состоится в середине марта», – сказал Люк Тардиф.