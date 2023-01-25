ИИХФ в мае заново оценит ситуацию с допуском российских команд до турниров
ИИХФ рассмотрит ситуацию по допуску российских команд до турниров под своей эгидой в мае.
Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея.
«ИИХФ заново оценит ситуацию в мае для выработки программы чемпионатов мира сезона-2023/24, как это было объявлено еще президентом Люком Тардифом на пресс-конференции 5 января в Галифаксе», – сообщили в пресс-службе ИИХФ.
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