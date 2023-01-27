Александр Еременко: «Быков не заставлял работать из-под палки. Знарок кардинально отличается. Он мотиватор, всегда двигал команду, несмотря ни на что»

Теги Салават Юлаев Александр Еременко Вячеслав Быков Олег Знарок КХЛ Динамо Хоккей

Александр Еременко поделился воспоминаниями о работе с Вячеславом Быковым и Олегом Знарком.

– Вы работали сначала с Вячеславом Быковым, а затем с Олегом Знарком. Чем отличался их подход?

– С Быковым было очень комфортно. Человек подходил к хоккею чуть-чуть иначе, не заставлял работать нас из-под палки. Было профессиональное отношение, каждый должен был сам ответственно подходить к своей работе.

Скажу со своей точки зрения – наверное, мы к такому тогда еще не привыкли. Я немного упустил ниточку, меня постоянно надо двигать вперед, говорить об этом.

Знарок кардинально отличается. Он мотиватор, который всегда двигал команду, несмотря ни на что. Даже когда мы летели Омску в финальной серии, он всегда верил в победу, повторял, что мы победим. Мы начинали сами в это верить, и это было очень важно, – сказал бывший вратарь «Салавата Юлаева» и «Динамо».

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1 комментарий

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Rialto
По этому в Салавате ты и расслабился
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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