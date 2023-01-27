Александр Еременко: «Быков не заставлял работать из-под палки. Знарок кардинально отличается. Он мотиватор, всегда двигал команду, несмотря ни на что»

поделился воспоминаниями о работе с и Олегом Знарком.

– Вы работали сначала с Вячеславом Быковым, а затем с Олегом Знарком. Чем отличался их подход?

– С Быковым было очень комфортно. Человек подходил к хоккею чуть-чуть иначе, не заставлял работать нас из-под палки. Было профессиональное отношение, каждый должен был сам ответственно подходить к своей работе.

Скажу со своей точки зрения – наверное, мы к такому тогда еще не привыкли. Я немного упустил ниточку, меня постоянно надо двигать вперед, говорить об этом.

кардинально отличается. Он мотиватор, который всегда двигал команду, несмотря ни на что. Даже когда мы летели Омску в финальной серии, он всегда верил в победу, повторял, что мы победим. Мы начинали сами в это верить, и это было очень важно, – сказал бывший вратарь « » и « ».