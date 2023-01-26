Александр Еременко: «Финал с «Авангардом» в 2012 году – одно из лучших воспоминаний в карьере. Концентрация была на миллион процентов в 7-м матче»
Александр Еременко назвал самые запоминающиеся в моменты в хоккейной карьере.
В этот список бывший вратарь московского «Динамо» включил финал Кубка Гагарина в 2012 году против «Авангарда», когда бело-голубые выиграли трофей, уступая 1-3 по ходу серии.
– Победа над «Авангардом» в финале – лучшее воспоминание из карьеры?
– Думаю, что да, победа в финале 2012 года – одно из лучших воспоминаний. Другое – победа сборной России на чемпионате мира в Квебеке.
– В решающем матче «Динамо» победило со счетом 1:0. Что чувствует вратарь, засушивший седьмую игру финала?
– Не я засушил, засушила команда. Ребята все пластались, старались, ложись, делали все, чтобы шайба не доходила до ворот.
Благодаря команде мы и выиграли. Была концентрация не на сто процентов, на миллион! На каждый момент, на каждую секунду.
Было видно, что у нас есть одна цель, ради которой мы и живем. У нас не было шанса на ошибку. Проигрывая в серии, мы понимали, что любая ошибка на льду может стать фатальной.
– Добавляло остроты то, что соперником был «Авангард», противостояние с которыми было для «Динамо» принципиальным?
– В финале все же такие нюансы уходят на второй план, ты сконцентрирован только на игре. И неважно, кто против тебя выходит, важно, кто рядом с тобой, – сказал Еременко.
Чёт по-моему это все твои ироничные слова о великом предательстве сводит на нет, пожалуй. Это ж каким мощным было предательство, если ни одна из сторон это предательством не считает.
Ну а аргумент про Спартак - это уже совсем из разряда гаданий на кофейной гуще, тут даже обсуждать нечего. Чистая демагогия.
А на Уфу мне в общем-то всё равно. Если ты не заметил, я тут пишу про отношение Ерёменко к Динамо. Вполне допускаю, что к другим клубам был более нейтральный подход - whatever. Меня это не особо волнует.
Да и вообще, эти прохладные истории про "ничего личного, только бизнес" в отношении человека, являющегося воспитанником Динамо и проведшего там 15 лет, можешь себе оставить. Он сейчас в академии клуба работает, и его джерси наверняка под сводами арены будет висеть, но можешь убеждать себя сколько угодно, что ему плевать, ради бога)
Мочалкой умеешь пользоваться?