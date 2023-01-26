Александр Еременко: «Финал с «Авангардом» в 2012 году – одно из лучших воспоминаний в карьере. Концентрация была на миллион процентов в 7-м матче»

Теги Авангард Александр Еременко КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Александр Еременко назвал самые запоминающиеся в моменты в хоккейной карьере.

В этот список бывший вратарь московского «Динамо» включил финал Кубка Гагарина в 2012 году против «Авангарда», когда бело-голубые выиграли трофей, уступая 1-3 по ходу серии.

– Победа над «Авангардом» в финале – лучшее воспоминание из карьеры?

– Думаю, что да, победа в финале 2012 года – одно из лучших воспоминаний. Другое – победа сборной России на чемпионате мира в Квебеке.

– В решающем матче «Динамо» победило со счетом 1:0. Что чувствует вратарь, засушивший седьмую игру финала?

– Не я засушил, засушила команда. Ребята все пластались, старались, ложись, делали все, чтобы шайба не доходила до ворот.

Благодаря команде мы и выиграли. Была концентрация не на сто процентов, на миллион! На каждый момент, на каждую секунду.

Было видно, что у нас есть одна цель, ради которой мы и живем. У нас не было шанса на ошибку. Проигрывая в серии, мы понимали, что любая ошибка на льду может стать фатальной. 

– Добавляло остроты то, что соперником был «Авангард», противостояние с которыми было для «Динамо» принципиальным?

– В финале все же такие нюансы уходят на второй план, ты сконцентрирован только на игре. И неважно, кто против тебя выходит, важно, кто рядом с тобой, – сказал Еременко.

42 комментария

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Остап80
Ответ Angryslon
Ну да, на миллион. Только не процентов, а рублей. Которые охк насыпал матрасам и антидопинговому агентству.
скоро чудо раменское вылезет .
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Sword
Болельщики Омского ХК Кардиналс как геббельс думают, что ложь, сказанная сто раз, становится правдой. Конечно обидно было заглотить, ведя 3-1, да еще после незабываемых 11:0 и 2008-го. После 4-й игры все готовились дома взять кубок и отмечать, никаких инсайдов не было. Теперь пытаются скрасить разочарование смешными сказками о разных причинах.
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Ыжык
Ответ Раменки за Динамо
Если проблемы с выходом из симплексного режима, дай знать.
Охкашникам скидка.
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Ястреб
Я думаю он помнит, что кричали вес стадион, когда Медведева выступление сорвали болейшики ?!
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Раменки за Динамо
Ответ Ыжык
Зато правду
Если проблемы с выходом из симплексного режима, дай знать.
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Иван Павлов
Ответ Den Sh
Отмазываться начал) Ты же сказал, что если к нему хорошо относились болельщики Казани то и он к ним соответственно хорошо относился. А он их и правду хвалил и так же как и к вам был благодарен, но как же он смог их так предать и в Уфу перейти? Наивный человечек, мне больше неинтересно тебе что-то писать, кроме того, что Еременко и в Спартак бы легко пошел, но Спартак не был на тот момент топ-клубом и не мог ему предложить хороший контракт)) И дело только в этом, а не в любви к вам болельщикам Динамо)
А он чем-то обязан Ак Барсу по гроб или как? Клялся в верности клубу, или может Казань для него родной город? Я вот вроде не видел никогда, что болельщики Казани или Уфы к Ерёменко плохо относились после того, как он поиграл и за тех, и за других. Наоборот, к нему у всей фанбазы российского хоккея максимальное уважение, и под новостями о его уходе из спорта отписывались болельщики разных команд, в том числе и омичи относились с теплотой, хоть он и провёл почти всю карьеру в "ненавистном" Динамо. И сам Ерёменко ничего плохого ни об Ак Барсе, ни о Салавате не говорил - только о том, что очень недоволен был своей игрой во время последнего сезона в Уфе.

Чёт по-моему это все твои ироничные слова о великом предательстве сводит на нет, пожалуй. Это ж каким мощным было предательство, если ни одна из сторон это предательством не считает.

Ну а аргумент про Спартак - это уже совсем из разряда гаданий на кофейной гуще, тут даже обсуждать нечего. Чистая демагогия.
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Den Sh
Ответ Иван Павлов
Ну вот ты себя успешно убедил в том, что ты непременно прав. Это, несомненнно, является чертой рефлексирующего и умного человека (нет, не является). А на Уфу мне в общем-то всё равно. Если ты не заметил, я тут пишу про отношение Ерёменко к Динамо. Вполне допускаю, что к другим клубам был более нейтральный подход - whatever. Меня это не особо волнует.
Отмазываться начал) Ты же сказал, что если к нему хорошо относились болельщики Казани то и он к ним соответственно хорошо относился. А он их и правду хвалил и так же как и к вам был благодарен, но как же он смог их так предать и в Уфу перейти? Наивный человечек, мне больше неинтересно тебе что-то писать, кроме того, что Еременко и в Спартак бы легко пошел, но Спартак не был на тот момент топ-клубом и не мог ему предложить хороший контракт)) И дело только в этом, а не в любви к вам болельщикам Динамо)
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Иван Павлов
Ответ Den Sh
А зачем мне себя убеждать, я знаю что я прав. А вот ты, наивный мой друг, можешь убеждать себя в чем угодно. Только вот после Акбарса, ни он ли перешёл в Уфу?) А как же болельщики Казани? Или у них, по твоему, тоже нет никакого дерби?)
Ну вот ты себя успешно убедил в том, что ты непременно прав. Это, несомненнно, является чертой рефлексирующего и умного человека (нет, не является).

А на Уфу мне в общем-то всё равно. Если ты не заметил, я тут пишу про отношение Ерёменко к Динамо. Вполне допускаю, что к другим клубам был более нейтральный подход - whatever. Меня это не особо волнует.
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Den Sh
Ответ Иван Павлов
Лол, а где тут противоречие? Если казанцы норм относятся к игроку, почему игроку не ответить тем же? Он же не в Спартак перешёл, у Динамо с Ак Барсом никаких дерби нет. Да и вообще, эти прохладные истории про "ничего личного, только бизнес" в отношении человека, являющегося воспитанником Динамо и проведшего там 15 лет, можешь себе оставить. Он сейчас в академии клуба работает, и его джерси наверняка под сводами арены будет висеть, но можешь убеждать себя сколько угодно, что ему плевать, ради бога)
А зачем мне себя убеждать, я знаю что я прав. А вот ты, наивный мой друг, можешь убеждать себя в чем угодно. Только вот после Акбарса, ни он ли перешёл в Уфу?) А как же болельщики Казани? Или у них, по твоему, тоже нет никакого дерби?)
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Иван Павлов
Ответ Den Sh
Вскукакареки? Лучше завязывай с такими препаратами, пока ещё не поздно. А на счёт поддержки болельщиков и коллективного целого Динамо или другого клуба, забудь эту чушь. Пока игрок в Динамо, он хвалит болельщиков Динамо, а когда переходит в Акбарс почему-то забывает про болельщиков Динамо и начинает расхваливать болельщиков Казани. Чувак ему срать на вас, это просто бизнес!
Лол, а где тут противоречие? Если казанцы норм относятся к игроку, почему игроку не ответить тем же? Он же не в Спартак перешёл, у Динамо с Ак Барсом никаких дерби нет.

Да и вообще, эти прохладные истории про "ничего личного, только бизнес" в отношении человека, являющегося воспитанником Динамо и проведшего там 15 лет, можешь себе оставить. Он сейчас в академии клуба работает, и его джерси наверняка под сводами арены будет висеть, но можешь убеждать себя сколько угодно, что ему плевать, ради бога)
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+3
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Vovan 78
А вот и сраменки за динамо объявился. Только тут смелый сильно, диванный
+2
-4
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Vovan 78
Одно из лучший воспоминаний, как с помощью админресурса кубок взяли))) по-честному не смогли
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Den Sh
Ответ Иван Павлов
Как раз-таки ни один спортсмен не будет против, если его поддержат. Только тут конечно не обо мне речь, а о поддержке Ерёменко со стороны болельщиков Динамо как коллективного целого, к которому я принадлежу. И Александр всегда этой поддержке был благодарен. А вот ваши хейтерские вскукареки действительно бесполезны, кек.
Вскукакареки? Лучше завязывай с такими препаратами, пока ещё не поздно. А на счёт поддержки болельщиков и коллективного целого Динамо или другого клуба, забудь эту чушь. Пока игрок в Динамо, он хвалит болельщиков Динамо, а когда переходит в Акбарс почему-то забывает про болельщиков Динамо и начинает расхваливать болельщиков Казани. Чувак ему срать на вас, это просто бизнес!
0
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-5
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Ыжык
Ответ Раменки за Динамо
Эталонно горишь...
Зато правду
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Rialto
Ответ Den Sh
Лично я там не присутствовал, когда зашёл Полежаев к определенным людям Авангарда, но одного человека который там находился, я хорошо знаю. Там он все и сказал. Его как раз до этого в Москву зачем-то вызывали)) Ну а дальше Авангард стал сливать игры, последнюю так вообще до смешного было видеть, особенно когда защитники Авангарда боялись бросить шайбу по воротам Динамо, а то вдруг ещё забьют) Я понимаю, что для вас это была супер серия, но это была 💯 процентная слитая серия)
Я не болельщик Динамо, я болельщик Салавата. Мне просто интересно, столько лет омские твердят это. Нужно пересмотреть матчи, на рутрекере должны быть.
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Den Sh
Ответ Rialto
Доказательства есть?
Лично я там не присутствовал, когда зашёл Полежаев к определенным людям Авангарда, но одного человека который там находился, я хорошо знаю. Там он все и сказал. Его как раз до этого в Москву зачем-то вызывали)) Ну а дальше Авангард стал сливать игры, последнюю так вообще до смешного было видеть, особенно когда защитники Авангарда боялись бросить шайбу по воротам Динамо, а то вдруг ещё забьют) Я понимаю, что для вас это была супер серия, но это была 💯 процентная слитая серия)
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Неоновый Демон
Я жил в Омске 20 лет и помню тот позор . Бедные болельщики , чуть с ума не сошли . Нервов не хватало это терпеть . Беспредел полнейший и все ,что бы угодить карлику с генеральскими погонами
+3
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Иван Павлов
Ответ Den Sh
Ему и твоя поддержка на хрен не нужна и что?
Как раз-таки ни один спортсмен не будет против, если его поддержат. Только тут конечно не обо мне речь, а о поддержке Ерёменко со стороны болельщиков Динамо как коллективного целого, к которому я принадлежу. И Александр всегда этой поддержке был благодарен. А вот ваши хейтерские вскукареки действительно бесполезны, кек.
+3
-1
+2
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Den Sh
Ответ Иван Павлов
Шестикратному чемпиону России, трёхкратному обладателю КГ (дважды MVP плей-офф) и двухкратному победителю ЧМ очень необходимо твоё сочувствие, конечно :)
Ему и твоя поддержка на хрен не нужна и что?
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-4
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Раменки за Динамо
Ответ Игорь Климов
От вас таких и идёт запашок.
У нас исключительно дух победы, как у Месси.
Мочалкой умеешь пользоваться?
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Игорь Климов
Ответ Раменки за Динамо
Правила гигиены не пробовал соблюдать? Столько лет с запашком живёшь.
От вас таких и идёт запашок.
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Rialto
Ответ Den Sh
Купленный матч - лучшее воспоминание? Ну что здесь можно сказать, только что сочувствую ему
Доказательства есть?
+5
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Rodgeras
Ответ Иван Павлов
Шестикратному чемпиону России, трёхкратному обладателю КГ (дважды MVP плей-офф) и двухкратному победителю ЧМ очень необходимо твоё сочувствие, конечно :)
Только 3 буквы. ОХК.
+3
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Раменки за Динамо
Ответ Dima Lopatin
Дубль Квапила, проверил:)
Точно, ты же про шестой матч писал, сразу не разглядел. Надо тебе шрифт более контрастным сделать, но это со временем придёт.
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Dima Lopatin
Ответ Раменки за Динамо
Это был Якуб Клепиш, омские выучили его фамилию, когда он за них играл.
Дубль Квапила, проверил:)
+2
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