Александр Еременко: «Финал с «Авангардом» в 2012 году – одно из лучших воспоминаний в карьере. Концентрация была на миллион процентов в 7-м матче»

назвал самые запоминающиеся в моменты в хоккейной карьере.

В этот список бывший вратарь московского «Динамо» включил финал Кубка Гагарина в 2012 году против « », когда бело-голубые выиграли трофей, уступая 1-3 по ходу серии.

– Победа над «Авангардом» в финале – лучшее воспоминание из карьеры?

– Думаю, что да, победа в финале 2012 года – одно из лучших воспоминаний. Другое – победа сборной России на чемпионате мира в Квебеке.

– В решающем матче «Динамо» победило со счетом 1:0. Что чувствует вратарь, засушивший седьмую игру финала?

– Не я засушил, засушила команда. Ребята все пластались, старались, ложись, делали все, чтобы шайба не доходила до ворот.

Благодаря команде мы и выиграли. Была концентрация не на сто процентов, на миллион! На каждый момент, на каждую секунду.

Было видно, что у нас есть одна цель, ради которой мы и живем. У нас не было шанса на ошибку. Проигрывая в серии, мы понимали, что любая ошибка на льду может стать фатальной.

– Добавляло остроты то, что соперником был «Авангард», противостояние с которыми было для « » принципиальным?

– В финале все же такие нюансы уходят на второй план, ты сконцентрирован только на игре. И неважно, кто против тебя выходит, важно, кто рядом с тобой, – сказал Еременко.