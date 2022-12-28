Проскуряков – седьмой вратарь в истории КХЛ, сыгравший 400 матчей

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Илья Проскуряков стал седьмым вратарем в истории КХЛ, сыгравшим 400 матчей в лиге.

35-летний голкипер в этом сезоне выступает за «Трактор». Ранее он играл за ЦСКА, магнитогорский «Металлург», «Торпедо» и другие команды.

Вратари КХЛ, проведшие 400 или более матчей в лиге:

1. Василий Кошечкин – 749 игр;

2. Константин Барулин – 596;

3. Александр Еременко – 515;

4. Якуб Коварж – 436;

5. Илья Ежов – 423;

6. Майкл Гарнетт – 401;

7. Илья Проскуряков – 400.

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