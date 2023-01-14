Козлов согласился, что «Салават» сезона-2010/11 – команда мечты: «Слабых мест не было. Каждое звено могло быть первым в любой другой команде»

Виктор Козлов поделился воспоминаниями о « », который выиграл Кубок Гагарина в 2011 году.

– «Салаватом Юлаевым» тогда руководил дуэт и . Можно сказать, что их коллектив – настоящий феномен в нашем хоккее. Расскажите о работе с этими специалистами.

– Что Вячеслав Аркадьевич, что Игорь Владимирович – авторитетные люди, хорошо разбирающиеся в хоккее. Они были тренерами сборной на тот момент.

Когда я еще играл в «Вашингтоне», мне звонил Быков, он объяснил мне мою роль, разъяснил, для чего собирается команда.

Мне посчастливилось поработать с Вячеславом Аркадьевичем. Сейчас я иногда с ним созваниваюсь и понимаю, насколько это мудрый человек, насколько он правильно организовал тогда процессы внутри команды.

– Регулярный чемпионат-2010/2011 «Салават Юлаев» закончил на третьем месте в конференции. После того, как команда занимала первые места, не было ощущения, что получится шаг назад?

– Сезон рассматривается как подготовка к плей-офф. У нас была хорошая команда, в которой были и опытные ребята, поигравшие за океаном, и те, кто выигрывал чемпионат в России.

Да, тогда мы не заняли первое место в регулярном чемпионате, но мы знали, как играть в плей-офф.

– Тот состав «Салавата» часто называли «командой мечты». Можете с этим согласиться?

– Без ложной скромности – да. Если посмотреть на состав, слабых мест в той команде не было.

Вратарская линия – Эрик Эрсберг, Саша Еременко, Виталий Колесник, в обороне – Виталий Прошкин, Дима Калинин, , Андрей Кутейкин. Кого ни назови – у всех была хорошая карьера.

В нападении , Александр Радлуов, Игорь Григоренко, Патрик Торесен, Петя Счастливый. Каждое звено могло сделать разницу, каждое звено могло быть первым в любой другой команде.

Вспоминая, как мы шли по чемпионату и как мы шли по плей-офф – это были две разные команды. В плей-офф была полная концентрация, прикладывали все усилия для достижения главной цели, – сказал бывший нападающий и действующий главный тренер уфимской команды.