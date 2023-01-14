Козлов согласился, что «Салават» сезона-2010/11 – команда мечты: «Слабых мест не было. Каждое звено могло быть первым в любой другой команде»

Теги Салават Юлаев Александр Еременко Виталий Прошкин Кирилл Кольцов Андрей Кутейкин Вячеслав Быков Игорь Захаркин Виталий Колесник Петр Счастливый Игорь Григоренко Виктор Козлов Дмитрий Калинин Александр Радулов Александр Свитов Патрик Торесен Эрик Эрсберг КХЛ Хоккей

Виктор Козлов поделился воспоминаниями о «Салавате Юлаеве», который выиграл Кубок Гагарина в 2011 году.

– «Салаватом Юлаевым» тогда руководил дуэт Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина. Можно сказать, что их коллектив – настоящий феномен в нашем хоккее. Расскажите о работе с этими специалистами.

– Что Вячеслав Аркадьевич, что Игорь Владимирович – авторитетные люди, хорошо разбирающиеся в хоккее. Они были тренерами сборной на тот момент.

Когда я еще играл в «Вашингтоне», мне звонил Быков, он объяснил мне мою роль, разъяснил, для чего собирается команда.

Мне посчастливилось поработать с Вячеславом Аркадьевичем. Сейчас я иногда с ним созваниваюсь и понимаю, насколько это мудрый человек, насколько он правильно организовал тогда процессы внутри команды.

– Регулярный чемпионат-2010/2011 «Салават Юлаев» закончил на третьем месте в конференции. После того, как команда занимала первые места, не было ощущения, что получится шаг назад?

– Сезон рассматривается как подготовка к плей-офф. У нас была хорошая команда, в которой были и опытные ребята, поигравшие за океаном, и те, кто выигрывал чемпионат в России.

Да, тогда мы не заняли первое место в регулярном чемпионате, но мы знали, как играть в плей-офф.

– Тот состав «Салавата» часто называли «командой мечты». Можете с этим согласиться?

– Без ложной скромности – да. Если посмотреть на состав, слабых мест в той команде не было.

Вратарская линия – Эрик Эрсберг, Саша Еременко, Виталий Колесник, в обороне – Виталий Прошкин, Дима Калинин, Кирилл Кольцов, Андрей Кутейкин. Кого ни назови – у всех была хорошая карьера.

В нападении Александр Свитов, Александр Радлуов, Игорь Григоренко, Патрик Торесен, Петя Счастливый. Каждое звено могло сделать разницу, каждое звено могло быть первым в любой другой команде.

Вспоминая, как мы шли по чемпионату и как мы шли по плей-офф – это были две разные команды. В плей-офф была полная концентрация, прикладывали все усилия для достижения главной цели, – сказал бывший нападающий и действующий главный тренер уфимской команды.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий