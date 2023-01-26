Никита Щитов: «Уитни хайпует на новости с Проворовым. Не думал, что он будет рассказывать плохое о России. Кравец называл его Обамой в «Сочи»

рассказал о том, как называли в « ».

Ранее бывший защитник клубов НХЛ высказался об Иване Проворове, отказавшемся надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Уитни заявил следующее: «Один гребаный парень решает не надевать свитер, и твиттер взрывается».

– Какое у вас сложилось мнение о Райне Уитни во время его выступления в «Сочи»? И почему он постоянно негативно отзывается о России?

– В «Сочи» о нем сложилось впечатление как о нормальном, компанейском парне и хорошем хоккеисте.

Даже не думал, что он будет рассказывать что-то плохое о России. Возможно, ему что-то не понравилось. Хотя у нас в клубе все было на уровне.

С главным тренером Кравцом они постоянно прикалывались, и Михаил Григорьевич называл его Обамой. Но это было в шутливой форме.

Сейчас Уитни ведет подкаст, и, думаю, просто хайпует. Вот новость с Проворовым, и он решил на ней сыграть.

– Как вы лично относитесь к ситуации с ?

– Я считаю, что он молодец. Отстаивает свое мнение, на которое имеет право.

Его в Северной Америке тоже поддержали. Интересно теперь посмотреть, как поведут себя другие наши хоккеисты, когда такие акции будут в других клубах, – сказал бывший защитник «Сочи».

Райан Уитни: «Рад, что приехал в КХЛ, но больше тут играть не собираюсь»