Сборная Финляндии представила форму на Олимпиаду-2026: синие и белые джерси с золотым коронованным львом, попирающим сарацинскую саблю задними лапами
Сборная Финляндии представила игровую форму на олимпийские игры 2026 года.
Сборная Финляндии показала домашние и выездные комплекты формы, в которых команда выступит на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Напомним, на турнире выступят игроки НХЛ – впервые с 2014 года.
Сборная сохранила традиции: на обоих комплектах (белом и синем) в центре изображен герб Финляндии – коронованный золотой лев, его правая передняя лапа заменена рукой в доспехе, держащей серебряный меч с золотой рукоятью. Лев попирает задними лапами серебряную сарацинскую саблю с золотой рукоятью.
Олимпийский хоккейный турнир в 2026 году стартует 11 февраля, матчем Словакия – Финляндия. Финал состоится 22 февраля.
Изображение: x.com/BR_OpenIce
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости