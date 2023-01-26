Сергей Федотов о Проворове и ЛГБТ: «Четыре игрока «Вашингтона» тоже проигнорировали эту акцию. Там знают, что к банде Овечкина с этой фигней подходить нельзя»

высказался об отказе надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Многие североамериканские игроки тоже раздраженно относятся к этим радужным джерси и радужным обмоткам на клюшке. Говорят: «Как эта тема нас достала».

Но общественный резонанс вызвало то, что должно было произойти от русского игрока. У меня есть предположение, что в «Филадельфии» это произошло неслучайно.

В этот же день три российских и один белорусский игрок « » тоже проигнорировали эту акцию, но – тишина. В клубе все знают, что к банде с этой фигней подходить нельзя. Потому что услышите в ответ категорическое «нет», – сказал агент.