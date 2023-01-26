Сергей Федотов о Проворове и ЛГБТ: «Четыре игрока «Вашингтона» тоже проигнорировали эту акцию. Там знают, что к банде Овечкина с этой фигней подходить нельзя»

Теги Филадельфия Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Сергей Федотов Иван Проворов ЛГБТ Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Федотов высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Многие североамериканские игроки тоже раздраженно относятся к этим радужным джерси и радужным обмоткам на клюшке. Говорят: «Как эта тема нас достала».

Но общественный резонанс вызвало то, что должно было произойти от русского игрока. У меня есть предположение, что в «Филадельфии» это произошло неслучайно.

В этот же день три российских и один белорусский игрок «Вашингтона» тоже проигнорировали эту акцию, но – тишина. В клубе все знают, что к банде Овечкина с этой фигней подходить нельзя. Потому что услышите в ответ категорическое «нет», – сказал агент.

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TimGI86
Ответ Хаскерс
Вопрос не почему Филадельфия так сделала - они сделали в русле линии партии, как положено комсомольцам. Вот девиантное поведение кэпиталс более интересно. Вашингтон сегодня - это Овечкин, это большинство голосов в команде, потому пришлось лавировать и где то выглядеть, как отпетая банда троцкистско-бухаринских педогубов…
То что было в Вашингтоне, как отмечают североамериканские комментаторы, обычный подход любого клуба НХЛ к этой акции, я думаю если изучить предыдущие такие акции, мы поймем, что там нет единства даже среди североамериканцев, но не думаю, что это стоит нашего времени
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Семыкин
Ответ Дмитрий Кутузов
Сашок фоткался с фанаткой, которая держала ЛГБТ-флаг. Так что знаем мы эту банду)) А Федотов как обычно придумывает всякую чепуху и выдаёт это за инсайды, он же типа со всеми игроками связь держит))
зависть...... мне тебя жалко
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Семыкин
Ответ Zomourning33
Сейчас бы в РФ говорить про каких-то там "петухов" с заключенными под полмиллиона. Существенная часть которых подвергалась сексуальным насилиям для создания базы компромата. А другие занимаются однополой любовью по своей прихоти и даже не считают это чем-то "не мужским" по их же критериям, оправдываясь одним нюансом как в том анекдоте.
иббанутое ты создание
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Иванов
Ответ e1ther - e1ther
Подгорная не опускает руки,пятый день находит новости на эту тему,очень странная женщина)
😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mi4eL
Ответ Al561
Сергей Федотов разве агент? Он же комментатор, раньше был скаутом.
У него агенство даже вроде...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
amur.
Ответ amur.
Мачить передастов! ... на крайняк - игнОрить...
Кто-то поставил минус... скажите ему, он передаст
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dem
Ответ TimGI86
Не совсем корректная информация, в Вашингтоне игрокам предоставили возможность нанести «цветную» ленту на клюшку, и не обязывали это делать, и не заставляли надеть специальные джерси под мероприятие, соответственно, из всей команды только 6 игроков использовало ленту: Шири, Ван Римсдайк, Кюмпер, Хэтэуэй, Уилсон и Ирвин. Все кто не использовал ленту приняли участие в раскатке. Инфоповода нет В случае с Проворовым, Филя поставила условие надеть джерси и использовать ленту на раскатку, и Проворов единственный отказался, и не принял участие в раскатке, и вот тут большой вопрос к самой Филадельфии, зачем ставить условие участия в раскатке для игроков, пишут на том же атлетике что внутри Фили это было еще за несколько дней до матча понятно, что Иван не примет участие в акции, так как руководство коммуницировало с игроками, соответственно - это было сделано намеренно
Как же Ван Римсдайк мог упустить этот шанс, братец бы не понял его.
Хорошо что Холтби уже не в составе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dem
Ответ TimGI86
Не совсем корректная информация, в Вашингтоне игрокам предоставили возможность нанести «цветную» ленту на клюшку, и не обязывали это делать, и не заставляли надеть специальные джерси под мероприятие, соответственно, из всей команды только 6 игроков использовало ленту: Шири, Ван Римсдайк, Кюмпер, Хэтэуэй, Уилсон и Ирвин. Все кто не использовал ленту приняли участие в раскатке. Инфоповода нет В случае с Проворовым, Филя поставила условие надеть джерси и использовать ленту на раскатку, и Проворов единственный отказался, и не принял участие в раскатке, и вот тут большой вопрос к самой Филадельфии, зачем ставить условие участия в раскатке для игроков, пишут на том же атлетике что внутри Фили это было еще за несколько дней до матча понятно, что Иван не примет участие в акции, так как руководство коммуницировало с игроками, соответственно - это было сделано намеренно
Как же Ван Римсдайк мог упустить этот шанс, братец бы не понял его.
Хорошо что Холтби уже не в составе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zomourning33
Ответ nikon70456
ну и нормально, ребята воспитывались в нужной стране - где два пола, а не в пиндостане гендерном , где 50+ гендеров по полу🤣, где петухи заднеприводные не знают куда себе ещё что засунуть, отрезать и пришить🤣
Сейчас бы в РФ говорить про каких-то там "петухов" с заключенными под полмиллиона. Существенная часть которых подвергалась сексуальным насилиям для создания базы компромата. А другие занимаются однополой любовью по своей прихоти и даже не считают это чем-то "не мужским" по их же критериям, оправдываясь одним нюансом как в том анекдоте.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Al561
Сергей Федотов разве агент? Он же комментатор, раньше был скаутом.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
amur.
Мачить передастов!
... на крайняк - игнОрить...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nnn nik
Зато в рейнджерс нет проблем. Панарин надевает радужную форму легко.
Правильный коркинский пацан!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jurijs isajevs
Ответ Дмитрий Кутузов
Сашок фоткался с фанаткой, которая держала ЛГБТ-флаг. Так что знаем мы эту банду)) А Федотов как обычно придумывает всякую чепуху и выдаёт это за инсайды, он же типа со всеми игроками связь держит))
Если он и фоткался с фанаткой ЛГБТ ,то это означает, что он лишь уважает её право выражать своё мнение, а не то ,что он поддерживает это движение.
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Хаскерс
Ответ TimGI86
Не совсем корректная информация, в Вашингтоне игрокам предоставили возможность нанести «цветную» ленту на клюшку, и не обязывали это делать, и не заставляли надеть специальные джерси под мероприятие, соответственно, из всей команды только 6 игроков использовало ленту: Шири, Ван Римсдайк, Кюмпер, Хэтэуэй, Уилсон и Ирвин. Все кто не использовал ленту приняли участие в раскатке. Инфоповода нет В случае с Проворовым, Филя поставила условие надеть джерси и использовать ленту на раскатку, и Проворов единственный отказался, и не принял участие в раскатке, и вот тут большой вопрос к самой Филадельфии, зачем ставить условие участия в раскатке для игроков, пишут на том же атлетике что внутри Фили это было еще за несколько дней до матча понятно, что Иван не примет участие в акции, так как руководство коммуницировало с игроками, соответственно - это было сделано намеренно
Вопрос не почему Филадельфия так сделала - они сделали в русле линии партии, как положено комсомольцам. Вот девиантное поведение кэпиталс более интересно. Вашингтон сегодня - это Овечкин, это большинство голосов в команде, потому пришлось лавировать и где то выглядеть, как отпетая банда троцкистско-бухаринских педогубов…
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AminO2
И в Вашингтоне педерастам, опять доносится в ответ –
По-русски ясное, категорически и недвусмысленное "нет"!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
_BoSToN_44
Знатно Сергей там Sports приложил)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TimGI86
Ответ Михаил Черный
Вероятно, добровольный статус этих мероприятий в Вашингтоне изначально связан с жесткой позицией Овечкина
Если бы это так было, то это бы утекло во вне, поэтому весьма маловероятно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
Подгорная не опускает руки,пятый день находит новости на эту тему,очень странная женщина)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nikon70456
ну и нормально, ребята воспитывались в нужной стране - где два пола, а не в пиндостане гендерном , где 50+ гендеров по полу🤣, где петухи заднеприводные не знают куда себе ещё что засунуть, отрезать и пришить🤣
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон
Это ещё что за инсайдер? Раскрыл что в Вашингтоне есть банда Овечкина, точки расставил в их идеологии. Давай выдержки из их кодекса, который подписывают кровью.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Кутузов
Сашок фоткался с фанаткой, которая держала ЛГБТ-флаг. Так что знаем мы эту банду))

А Федотов как обычно придумывает всякую чепуху и выдаёт это за инсайды, он же типа со всеми игроками связь держит))
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Черный
Ответ TimGI86
Не совсем корректная информация, в Вашингтоне игрокам предоставили возможность нанести «цветную» ленту на клюшку, и не обязывали это делать, и не заставляли надеть специальные джерси под мероприятие, соответственно, из всей команды только 6 игроков использовало ленту: Шири, Ван Римсдайк, Кюмпер, Хэтэуэй, Уилсон и Ирвин. Все кто не использовал ленту приняли участие в раскатке. Инфоповода нет В случае с Проворовым, Филя поставила условие надеть джерси и использовать ленту на раскатку, и Проворов единственный отказался, и не принял участие в раскатке, и вот тут большой вопрос к самой Филадельфии, зачем ставить условие участия в раскатке для игроков, пишут на том же атлетике что внутри Фили это было еще за несколько дней до матча понятно, что Иван не примет участие в акции, так как руководство коммуницировало с игроками, соответственно - это было сделано намеренно
Вероятно, добровольный статус этих мероприятий в Вашингтоне изначально связан с жесткой позицией Овечкина
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TimGI86
Не совсем корректная информация, в Вашингтоне игрокам предоставили возможность нанести «цветную» ленту на клюшку, и не обязывали это делать, и не заставляли надеть специальные джерси под мероприятие, соответственно, из всей команды только 6 игроков использовало ленту: Шири, Ван Римсдайк, Кюмпер, Хэтэуэй, Уилсон и Ирвин. Все кто не использовал ленту приняли участие в раскатке. Инфоповода нет
В случае с Проворовым, Филя поставила условие надеть джерси и использовать ленту на раскатку, и Проворов единственный отказался, и не принял участие в раскатке, и вот тут большой вопрос к самой Филадельфии, зачем ставить условие участия в раскатке для игроков, пишут на том же атлетике что внутри Фили это было еще за несколько дней до матча понятно, что Иван не примет участие в акции, так как руководство коммуницировало с игроками, соответственно - это было сделано намеренно
+39
0
+39
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Приятно слуху.
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Кувшинов
Ответ LeicesterCity
Банда Овечкина))))) Звучит настолько нелепо, словно все игроки и управленцы в НХЛ боятся эту "банду")))
Ну банда не банда. Но уверен с такой инициативой к Сане даже не подходили!!
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий