Сергей Федотов о Проворове и ЛГБТ: «Четыре игрока «Вашингтона» тоже проигнорировали эту акцию. Там знают, что к банде Овечкина с этой фигней подходить нельзя»
Сергей Федотов высказался об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Многие североамериканские игроки тоже раздраженно относятся к этим радужным джерси и радужным обмоткам на клюшке. Говорят: «Как эта тема нас достала».
Но общественный резонанс вызвало то, что должно было произойти от русского игрока. У меня есть предположение, что в «Филадельфии» это произошло неслучайно.
В этот же день три российских и один белорусский игрок «Вашингтона» тоже проигнорировали эту акцию, но – тишина. В клубе все знают, что к банде Овечкина с этой фигней подходить нельзя. Потому что услышите в ответ категорическое «нет», – сказал агент.
Хорошо что Холтби уже не в составе.
Хорошо что Холтби уже не в составе.
... на крайняк - игнОрить...
Правильный коркинский пацан!
По-русски ясное, категорически и недвусмысленное "нет"!
А Федотов как обычно придумывает всякую чепуху и выдаёт это за инсайды, он же типа со всеми игроками связь держит))
В случае с Проворовым, Филя поставила условие надеть джерси и использовать ленту на раскатку, и Проворов единственный отказался, и не принял участие в раскатке, и вот тут большой вопрос к самой Филадельфии, зачем ставить условие участия в раскатке для игроков, пишут на том же атлетике что внутри Фили это было еще за несколько дней до матча понятно, что Иван не примет участие в акции, так как руководство коммуницировало с игроками, соответственно - это было сделано намеренно