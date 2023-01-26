Андрей Коваленко: «Проворов отстоял традиции, заложенные нашими предками, прадедами, нашей религией»

Теги Филадельфия Андрей Коваленко НХЛ Иван Проворов Хоккей

Андрей Коваленко высказался в поддержку Ивана Проворова.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

В Ярославле, уроженцем которого является Проворов, жители города выстроились в цифру 9 на одном из местных катков. Под этим номером хоккеист играет за «Филадельфию» в НХЛ.

Среди участников акции был олимпийский чемпион Андрей Коваленко.

«Сегодня мы хотим нашей командой выразить поддержку Ивану Проворову за то, что он отстоял свою честь. За то, что отстоял традиции не только свои, но и всей нашей страны. Традиции, которые были заложены нашими предками, прадедами, нашей религией», – сказал Коваленко.

Актер Дмитриев поддержал Проворова: «Давайте играть в хоккей. А не как за границей – в майках ЛГБТ. Ваня, не отступай, и мы не отступим»

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6 комментариев

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ABarca
Деды воевали... Как уже есть такая фраза, все сразу понятно...
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naPmu3aH
Ответ Pizzamaker
Спортс превратился в какую-то помойку с такими вот новостями
Такие новости превратят в помойку что угодно....
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Jesse Boy
Ого, прадеды, поди, петухов давили под Полтавой, да?
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Виталий Желтоусов
Хватит уже раздувать эту новость
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mexicantushkan
кому как не едросу коваленко, избивающему судей, знать о традициях предков
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Pizzamaker
Спортс превратился в какую-то помойку с такими вот новостями
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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