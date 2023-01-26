Андрей Коваленко: «Проворов отстоял традиции, заложенные нашими предками, прадедами, нашей религией»

Андрей Коваленко высказался в поддержку .

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

В Ярославле, уроженцем которого является Проворов, жители города выстроились в цифру 9 на одном из местных катков. Под этим номером хоккеист играет за «Филадельфию» в .

Среди участников акции был олимпийский чемпион .

«Сегодня мы хотим нашей командой выразить поддержку Ивану Проворову за то, что он отстоял свою честь. За то, что отстоял традиции не только свои, но и всей нашей страны. Традиции, которые были заложены нашими предками, прадедами, нашей религией», – сказал Коваленко.

Актер Дмитриев поддержал Проворова: «Давайте играть в хоккей. А не как за границей – в майках ЛГБТ. Ваня, не отступай, и мы не отступим»