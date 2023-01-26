Никита Щитов: «Радулов горит в игре. На таких ярких людей всегда интересно смотреть»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА СКА Трактор Никита Щитов Виктор Козлов Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Никита Щитов не считает «Зеленое дерби» главным противостоянием в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Мне очень понравился последний матч «Зеленого дерби». Пусть там не было много голов, но игра была динамичная и контактная.

Виктор Козлов два раза снимал вратаря в овертайме и последний раз это закончилось голом. «Салават Юлаев» хорошо играл, комбинационно и в борьбе не уступал.

– «Зеленое дерби» – это главное противостояние в КХЛ?

– Я не думаю, что это главное противостояние. Понятное дело, что это две соседние республики. Переживают даже главы регионов и готовы все поражения простить в случае победы. Но есть еще интересные игры – встреча двух столиц ЦСКА – СКА, уральское дерби «Металлург» – «Трактор», противостояние «Металлург» – «Авангард».

Просто «Зеленое дерби» более раскручено в медийном плане, и это здорово. Другие противостояния тоже надо продвигать.

– Все обсуждают нападающего «Ак Барса» Александра Радулова. Как вы относитесь к его эмоциональной игре?

– Радулову 36 лет, но посмотрите, на каких скоростях он играет, как контролирует шайбу, как видит поле. Горит в игре и показывает, что он неравнодушный человек. На таких ярких людей, как Радулов, всегда интересно смотреть. На льду он был больше виден, чем Шипачев.

Что говорить, Радулов – мастер. Молодежи есть чему поучиться. Он демонстрирует, что ты не должен уступать сопернику, что надо гореть. Кто-то из болельщиков Радулова недолюбливает и даже оскорбляет. Но то, что его обсуждают, показывает, что он заметен. Один из лучших игроков в КХЛ, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Радулов о реакции болельщиков «Салавата» на себя: «Почаще бы такую атмосферу в КХЛ – это заводит. Люди начинают больше любить хоккей»

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4 комментария

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ddt
Радулов из лучших игроков в КХЛ- так это главный показатель уровня КХЛ, В НХЛ Радулов последние сезоны был просто никто и звать его никак..
+1
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Наташа Романова
Бузову тоже обсуждают, это не означает, что она того стоит. Обсуждение - не критерий. Если только для слабаков. Творю дичь, лишь бы хайпа побольше было. Так что ли?
+3
0
+3
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RusSh
Раньше он был как Харти, невозможно было за воротами у него шайбу отнять в молодые годы. Теперь сдал. Уровень лиги упал по сравнению с прошлым годами.
+2
0
+2
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Ястреб
Он красавчик…
+1
-7
-6
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