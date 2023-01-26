Никита Щитов: «Радулов горит в игре. На таких ярких людей всегда интересно смотреть»
Никита Щитов не считает «Зеленое дерби» главным противостоянием в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Мне очень понравился последний матч «Зеленого дерби». Пусть там не было много голов, но игра была динамичная и контактная.
Виктор Козлов два раза снимал вратаря в овертайме и последний раз это закончилось голом. «Салават Юлаев» хорошо играл, комбинационно и в борьбе не уступал.
– «Зеленое дерби» – это главное противостояние в КХЛ?
– Я не думаю, что это главное противостояние. Понятное дело, что это две соседние республики. Переживают даже главы регионов и готовы все поражения простить в случае победы. Но есть еще интересные игры – встреча двух столиц ЦСКА – СКА, уральское дерби «Металлург» – «Трактор», противостояние «Металлург» – «Авангард».
Просто «Зеленое дерби» более раскручено в медийном плане, и это здорово. Другие противостояния тоже надо продвигать.
– Все обсуждают нападающего «Ак Барса» Александра Радулова. Как вы относитесь к его эмоциональной игре?
– Радулову 36 лет, но посмотрите, на каких скоростях он играет, как контролирует шайбу, как видит поле. Горит в игре и показывает, что он неравнодушный человек. На таких ярких людей, как Радулов, всегда интересно смотреть. На льду он был больше виден, чем Шипачев.
Что говорить, Радулов – мастер. Молодежи есть чему поучиться. Он демонстрирует, что ты не должен уступать сопернику, что надо гореть. Кто-то из болельщиков Радулова недолюбливает и даже оскорбляет. Но то, что его обсуждают, показывает, что он заметен. Один из лучших игроков в КХЛ, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
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