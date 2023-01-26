Никита Щитов: «Радулов горит в игре. На таких ярких людей всегда интересно смотреть»

не считает «Зеленое дерби» главным противостоянием в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Мне очень понравился последний матч «Зеленого дерби». Пусть там не было много голов, но игра была динамичная и контактная.

два раза снимал вратаря в овертайме и последний раз это закончилось голом. «Салават Юлаев» хорошо играл, комбинационно и в борьбе не уступал.

– «Зеленое дерби» – это главное противостояние в КХЛ?

– Я не думаю, что это главное противостояние. Понятное дело, что это две соседние республики. Переживают даже главы регионов и готовы все поражения простить в случае победы. Но есть еще интересные игры – встреча двух столиц – СКА, уральское дерби «Металлург» – «Трактор», противостояние «Металлург» – « ».

Просто «Зеленое дерби» более раскручено в медийном плане, и это здорово. Другие противостояния тоже надо продвигать.

– Все обсуждают нападающего «Ак Барса» Александра Радулова. Как вы относитесь к его эмоциональной игре?

– Радулову 36 лет, но посмотрите, на каких скоростях он играет, как контролирует шайбу, как видит поле. Горит в игре и показывает, что он неравнодушный человек. На таких ярких людей, как Радулов, всегда интересно смотреть. На льду он был больше виден, чем Шипачев.

Что говорить, Радулов – мастер. Молодежи есть чему поучиться. Он демонстрирует, что ты не должен уступать сопернику, что надо гореть. Кто-то из болельщиков Радулова недолюбливает и даже оскорбляет. Но то, что его обсуждают, показывает, что он заметен. Один из лучших игроков в КХЛ, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Радулов о реакции болельщиков «Салавата» на себя: «Почаще бы такую атмосферу в КХЛ – это заводит. Люди начинают больше любить хоккей»