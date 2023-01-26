Кадейкин о стычке с Радуловым: «Какая гильотина? В моменте схватились. Кто как схватил, так и получилось, все на инстинктах»

прокомментировал стычку с .

« » обыграл « » (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

– Эмоциональный, классный матч, немного из прошлого, потому что что-то оттуда было сегодня. Эмоции просто сумасшедшие, арена была фантастической.

– Много стычек, столкновений, борьбы. Расскажите про ваш силовой прием на Александре Радулове. Где подсмотрели эту гильотину?

– Да какая гильотина? Просто в моменте схватились. Кто как схватил, так и получилось, все на инстинктах.

– Показалось, что игра может перейти в постоянные стычки. Как удалось отойти от них и вернуться к хоккею?

– Игра успокоилась в третьем периоде. Эмоции эмоциями, но два очка дают за победу. Можно было где-то полететь, поэтому все равно голова немного охладилась, и все начали играть в хоккей.

– Тренерский штаб решился на такой экспериментальных ход, когда сняли голкипера в овертайме. Насколько это готовилось или это спонтанное решение?

– Это готовилось. Учитывая наши «успешные» буллиты. Нам ждать пять минут овертайма нет смысла. Поэтому судьба нас вознаградила за смелое решение.

– Насколько такая победа поможет эмоционально преодолеть неудачную серию?

– Нам нужна была именно такая победа. Все поняли, что мы за команда. Что мы можем играть с кем угодно.

Самое главное, что мы можем держать удар. Я думаю, мы сдали хороший экзамен. Для нас это очень важно. Теперь нам надо идти дальше, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».