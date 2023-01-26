«Чугунные яйца тренерского штаба повлияли. Риск себя оправдал». Панин о замене вратаря на полевого в овертайме игры с «Ак Барсом»

подвел итоги матча с «Ак Барсом» (2:1 ОТ).

– Обидно ли было, что он (Радулов) себя изобразил?

– Нет.

– Почему после второго периода такое спокойствие было в третьем?

– В третьем периоде игра идет до ошибки. Любое удаление приносит преимущество.

– Что у вас случилось с ? Он весь второй период будто с цепи сорвался.

– Это дерби. Было крайнее дерби в чемпионате, все хотели выиграть, поэтому игра была эмоциональная, крутая. Для болельщиков тоже праздник.

– Вы в определенный момент хотели ударить Радулова, но он ушел от силового.

– Да, был такой изворот. Я хотел сделать упреждающий, но промахнулся.

– Что делал возле скамейки « » после сирены?

– Его сначала задел, потом Радулов чуть подтолкнул.

– У вашей команды было четыре поражения подряд. После стартового вбрасывания в овертайме поменяли вратаря. Насколько рисковали в этом плане?

– Думаю, что повлияли чугунные яйца тренерского штаба. Тренеры хотели выиграть этот матч, так же как и мы. Риск себя оправдал.

– Сейчас стало психологически проще, после того, как прервали серию поражений?

– Конечно, такие эмоциональные победы придают уверенность.

Есть такое понятие – найти свою игру. В предыдущих встречах мы не могли этого добиться. Необходимо играть собраннее, – сказал защитник «Салавата Юлаева».

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