«Чугунные яйца тренерского штаба повлияли. Риск себя оправдал». Панин о замене вратаря на полевого в овертайме игры с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Григорий Панин Виктор Козлов Александр Радулов КХЛ Илья Ежов Дмитрий Воронков контент Хоккей

Григорий Панин подвел итоги матча с «Ак Барсом» (2:1 ОТ).

– Обидно ли было, что он (Радулов) себя изобразил?

 – Нет.

– Почему после второго периода такое спокойствие было в третьем?

– В третьем периоде игра идет до ошибки. Любое удаление приносит преимущество.

– Что у вас случилось с Радуловым? Он весь второй период будто с цепи сорвался.

– Это дерби. Было крайнее дерби в чемпионате, все хотели выиграть, поэтому игра была эмоциональная, крутая. Для болельщиков тоже праздник.

– Вы в определенный момент хотели ударить Радулова, но он ушел от силового.

– Да, был такой изворот. Я хотел сделать упреждающий, но промахнулся. 

– Что делал Ежов возле скамейки «Ак Барса» после сирены?

– Его сначала Воронков задел, потом Радулов чуть подтолкнул.

– У вашей команды было четыре поражения подряд. После стартового вбрасывания в овертайме поменяли вратаря. Насколько рисковали в этом плане?

– Думаю, что повлияли чугунные яйца тренерского штаба. Тренеры хотели выиграть этот матч, так же как и мы. Риск себя оправдал.

– Сейчас стало психологически проще, после того, как прервали серию поражений?

– Конечно, такие эмоциональные победы придают уверенность.

Есть такое понятие – найти свою игру. В предыдущих встречах мы не могли этого добиться. Необходимо играть собраннее, – сказал защитник «Салавата Юлаева». 

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8 комментариев

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Alex9999995
На него повлияли чугунные яйца))), как в анекдоте про шарика, только наоборот
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Артём Коковихин
Панин и яица. А если серьёзно парни молодцы забрали сложный матч
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Амин Манн
Что Ежов вспылчив хорошо знают и Вопонков и Радулов
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RusSh
Молодцы одним словом. Любому кто в ПО попадет на СЮ игры прогулкой не покажутся. По крайне мере после серии с СЮ они вылетают в следующем раунде.
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ALEKS66
Ну уж Панин бы молчал про псов. Сам то сколько людей покалечил?
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SherDmi
На то он и пес, что бы с цепи срываться Гриша!!!
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Дмитрий Галкин
Фильм вспомнился : Яйца судьбы -золотые яйца Чингисхана 🥚🥚(⁠•⁠‿⁠•⁠)
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Bot Vinnik
Сталь уже не котируется?
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