Шипачев о том, ссорился ли с Радуловым: «Нет. Слухи про какие-то конфликты – ерунда»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Александр Бурмистров Вадим Шипачев Спорт-Экспресс Хоккей

Вадим Шипачев прокомментировал слухи о конфликте с Александром Радуловым.

– Ссорились ли вы с Радуловым, с ребятами, которые давно выступают за «Ак Барс»?

– Нет. На фоне чего ссоры? Какие-то недопонимания по игре? Возможно, как и у всех, разговаривали о чем-то. А так, слухи про какие-то конфликты – ерунда.

Почему я с Радуловым не нашел общего языка? Спросите у него, как мы общаемся с ним. Мы сыграли с ним в звене одну игру в начале сезона с «Динамо», а с ЦСКА тренеры уже поменяли составы.

– Основная претензия к вам, Семенову в том, что вам позволяли на льду то, что не позволяли другим. При этом не сажали в запас, не сокращали игровое время.

– Это чья претензия? Мне никто ничего не говорил. Может, вам говорили? Надо спрашивать у источников.

– Ситуация с Бурмистровым не показала, что в коллективе не все в порядке? Человек высказывается, за него никто не вступается, а ведь он говорил справедливые вещи.

– Надо спросить тех, кто присутствовал при этом разговоре. Я не знаю, о чем он был, – сказал нападающий «Ак Барса».

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4 комментария

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ЧакЧак
вчера как пень встал на синей линии в ОТ и ждал...дали пас на ход ....просто ноль !!!!!
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E.Lemarque
Резюмируя вышесказанное, он ничего не знает...
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Dok.Polet
СЭ совсем желтой прессой стала ? А к Шипе претензии наверное не только У Радулова, но и у других игроков и тренеров. Он напоминает Да Косту, вроде взяли, чтобы выигрывать, а результат каждую игру минимум один стопроцентный момент в пустую. Вбрасывание ниже 50%, за 54 игры 89 бросков в створ. За игру даже 2-х нет. Процент реализации 6,7 %. Я уже писал : может к нему как Динамо с ним, не платить ?
+2
-2
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Волк16
гнилой Шипа! убирайся из Ак Барса! халявщик
+5
-3
+2
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