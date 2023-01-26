прокомментировал слухи о конфликте с .

– Ссорились ли вы с Радуловым, с ребятами, которые давно выступают за «Ак Барс»?

– Нет. На фоне чего ссоры? Какие-то недопонимания по игре? Возможно, как и у всех, разговаривали о чем-то. А так, слухи про какие-то конфликты – ерунда.

Почему я с Радуловым не нашел общего языка? Спросите у него, как мы общаемся с ним. Мы сыграли с ним в звене одну игру в начале сезона с «Динамо», а с ЦСКА тренеры уже поменяли составы.

– Основная претензия к вам, Семенову в том, что вам позволяли на льду то, что не позволяли другим. При этом не сажали в запас, не сокращали игровое время.

– Это чья претензия? Мне никто ничего не говорил. Может, вам говорили? Надо спрашивать у источников.

– Ситуация с не показала, что в коллективе не все в порядке? Человек высказывается, за него никто не вступается, а ведь он говорил справедливые вещи.

– Надо спросить тех, кто присутствовал при этом разговоре. Я не знаю, о чем он был, – сказал нападающий « ».