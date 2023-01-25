Радулов о реакции болельщиков «Салавата» на себя: «Почаще бы такую атмосферу в КХЛ – это заводит. Люди начинают больше любить хоккей»
Александр Радулов ответил на вопросы после поражения от «Салавата Юлаева» со счетом 1:2 ОТ.
– Что произошло у вас с Григорием Паниным? Он говорит, что вы себя изображали.
– Вообще ничего не произошло. Это просто эмоции, не более того. Это хоккей, игра, никто не хотел уступать. Все нормально.
– А что Илья Ежов сказал вашей скамейке после второго периода?
– Ничего не сказал, просто проехал рядом. Нам показалось, что он едет на нас, столкнулись. Судьи посчитали, что это удаление, им виднее, а я не хочу их обсуждать. Им и так тяжело.
– А почему возмутилась скамейка?
– Он просто ехал очень близко к нам, думаю, все видел, мог проехать подальше. Но что было, то было. Нам самим нужно быть аккуратнее. В итоге мы получили удаление, хотя не можем такое допускать.
– Во втором периоде вы завелись, подрались с Александром Кадейкиным.
– Да там не было драки. Такой момент произошел. Мы столкнулись, ему что-то не понравилось, мне не понравилось – сцепились.
Это же хоккей, а не какой-то бесконтактный вид спорта. В такие моменты никто не хочет уступать. Я думаю, болельщикам игра понравилась, а это самое главное.
– Вы слышали, как на вас реагировали уфимские трибуны?
– Все нормально. Их тоже понять можно – они болеют за свою команду, за свой город.
Почаще бы была такая атмосфера в нашей лиге, это заводит и игроков, и болельщиков, и всех зрителей. Люди начинают больше любить хоккей, это здорово, – сказал нападающий «Ак Барса».
Твой переход в Ак барс дал огня
Терещенко,Степанов,Зиновьев,Прошкин,Панин,Бурмистров,Щадилов....
Это все рядовые игроки,может и хорошие,но не лучшие,как ты
Их переходы можно понять
Когда ты был в Уфе ты дал нам победу
Мы верили в твоё возвращение, ни Умарк,ни Харти не сумели это сделать
Ждали ту игру,что ты показывал с Торесеном и Григоренко
Это как переход Фигу из барсы в реал
Не в обиду
Ты был самым любимым игроком Салавата в истории
До лета 2022 года
Скажу словами Лукоянова
"Неправильных зелёных выбрал"