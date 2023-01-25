Радулов о реакции болельщиков «Салавата» на себя: «Почаще бы такую атмосферу в КХЛ – это заводит. Люди начинают больше любить хоккей»

ответил на вопросы после поражения от « » со счетом 1:2 ОТ.

– Что произошло у вас с ? Он говорит, что вы себя изображали.

– Вообще ничего не произошло. Это просто эмоции, не более того. Это хоккей, игра, никто не хотел уступать. Все нормально.

– А что Илья Ежов сказал вашей скамейке после второго периода?

– Ничего не сказал, просто проехал рядом. Нам показалось, что он едет на нас, столкнулись. Судьи посчитали, что это удаление, им виднее, а я не хочу их обсуждать. Им и так тяжело.

– А почему возмутилась скамейка?

– Он просто ехал очень близко к нам, думаю, все видел, мог проехать подальше. Но что было, то было. Нам самим нужно быть аккуратнее. В итоге мы получили удаление, хотя не можем такое допускать.

– Во втором периоде вы завелись, подрались с .

– Да там не было драки. Такой момент произошел. Мы столкнулись, ему что-то не понравилось, мне не понравилось – сцепились.

Это же хоккей, а не какой-то бесконтактный вид спорта. В такие моменты никто не хочет уступать. Я думаю, болельщикам игра понравилась, а это самое главное.

– Вы слышали, как на вас реагировали уфимские трибуны?

– Все нормально. Их тоже понять можно – они болеют за свою команду, за свой город.

Почаще бы была такая атмосфера в нашей лиге, это заводит и игроков, и болельщиков, и всех зрителей. Люди начинают больше любить хоккей, это здорово, – сказал нападающий « ».