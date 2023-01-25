Радулов о реакции болельщиков «Салавата» на себя: «Почаще бы такую атмосферу в КХЛ – это заводит. Люди начинают больше любить хоккей»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Григорий Панин Александр Радулов КХЛ Александр Кадейкин Илья Ежов Хоккей

Александр Радулов ответил на вопросы после поражения от «Салавата Юлаева» со счетом 1:2 ОТ.

– Что произошло у вас с Григорием Паниным? Он говорит, что вы себя изображали.

– Вообще ничего не произошло. Это просто эмоции, не более того. Это хоккей, игра, никто не хотел уступать. Все нормально.

– А что Илья Ежов сказал вашей скамейке после второго периода?

– Ничего не сказал, просто проехал рядом. Нам показалось, что он едет на нас, столкнулись. Судьи посчитали, что это удаление, им виднее, а я не хочу их обсуждать. Им и так тяжело.

– А почему возмутилась скамейка?

– Он просто ехал очень близко к нам, думаю, все видел, мог проехать подальше. Но что было, то было. Нам самим нужно быть аккуратнее. В итоге мы получили удаление, хотя не можем такое допускать.

– Во втором периоде вы завелись, подрались с Александром Кадейкиным.

– Да там не было драки. Такой момент произошел. Мы столкнулись, ему что-то не понравилось, мне не понравилось – сцепились.

Это же хоккей, а не какой-то бесконтактный вид спорта. В такие моменты никто не хочет уступать. Я думаю, болельщикам игра понравилась, а это самое главное.

– Вы слышали, как на вас реагировали уфимские трибуны?

– Все нормально. Их тоже понять можно – они болеют за свою команду, за свой город.

Почаще бы была такая атмосфера в нашей лиге, это заводит и игроков, и болельщиков, и всех зрителей. Люди начинают больше любить хоккей, это здорово, – сказал нападающий «Ак Барса».

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15 комментариев

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Слово и Дело
Радулова кто-то любит, кто-то терпит, но уважают его только те, кто подобные ему.
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Punisher62
Ответ BertNiKK
Был на игре, шикарная атмосфера и огненный матч. Арена была полностью заполнена, и эмоции зашкаливали. Наших с победой, старались сегодня и бились. Не понравилось поведение некоторых игроков Казани, в частности десятого номера, который всё время пытался пролезть куда-то и целенаправленно шел провоцировать. Врезаться в соперника после свистка и спровоцировать целую потасовку - не от большого ума, надо полагать. Что касается Радулова, то он на самом деле был, есть и будет мастером своего дела: отличное катание, видение поля и взрывной характер, собственно, как и в молодые годы. Понятное дело, что с его стороны сегодня были моменты, которые многие не одобряют. Но всё же считаю, что он заслуживает уважения в свой адрес как минимум. Это игрок, который внёс огромный вклад в победе в 2011-ом году, долго был лидером и принес много радости своей игрой (во всяком случае у меня только самые лучшие воспоминания). В связи с этим, очень не понравилось, когда с трибун из уст некоторых экземпляров неслись обзывательства. Осуждаю. Салават с победой, Казани успехов дальше и игр без провокаций.
Ну Воронков он такой го...юк... Всегда норовит из-подтишка ударить. Даже хуже их Голубева когда-то.
+3
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Radik_2.0
Вратарь проехал слишком близко к скамейке соперника 🤣 и всей скамейке это не понравилось. Сюр
+4
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сервисник
Ответ Профи66
Он выбрал деньги, а на ваш клуб и болел ему наплевать....
На ваш клуб и на ваших болел ему тоже наплевать, видимо)
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Руслан Юсупов
Безобразное поведение. Такой хоккей нам не нужен.
+2
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Ачиваков Марат
Радулов Саня игрок ты классный, говоришь правильно, таких уважают, просьба есть одна, относись с уважением к сопернику не выноси свои эмоции наружу, эти плевки и неприличные жесты, уж точно не должны иметь место в адрес болельщиков СЮ, для которых ты был и есть кумир.
+4
0
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Amortizator39
Ответ Vlad102rus
Александр Твой переход в Ак барс дал огня Терещенко,Степанов,Зиновьев,Прошкин,Панин,Бурмистров,Щадилов.... Это все рядовые игроки,может и хорошие,но не лучшие,как ты Их переходы можно понять Когда ты был в Уфе ты дал нам победу Мы верили в твоё возвращение, ни Умарк,ни Харти не сумели это сделать Ждали ту игру,что ты показывал с Торесеном и Григоренко Это как переход Фигу из барсы в реал Не в обиду Ты был самым любимым игроком Салавата в истории До лета 2022 года Скажу словами Лукоянова "Неправильных зелёных выбрал"
Красиво написал👍🏽 с победой!🤝🏽
+1
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Профи66
Ответ Казань АК БАРС
Он просто выбрал лучший клуб кхл!
Он выбрал деньги, а на ваш клуб и болел ему наплевать....
+26
-3
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Tina
Всё по делу сказал. Молодчик! Это игра....
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artist777
Помню 2012 год игра между Автомобилистом и СЮ на Арене в Екатеринбурге, местные болельщики кричат "Пёс". Я в недоумение , почему такое отношение к высококласному игроку .2023 год , пазл сложился ).
+6
0
+6
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Ramish “Lalkovich” YP
Саня дипломат)
+5
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BertNiKK
Был на игре, шикарная атмосфера и огненный матч. Арена была полностью заполнена, и эмоции зашкаливали. Наших с победой, старались сегодня и бились. Не понравилось поведение некоторых игроков Казани, в частности десятого номера, который всё время пытался пролезть куда-то и целенаправленно шел провоцировать. Врезаться в соперника после свистка и спровоцировать целую потасовку - не от большого ума, надо полагать. Что касается Радулова, то он на самом деле был, есть и будет мастером своего дела: отличное катание, видение поля и взрывной характер, собственно, как и в молодые годы. Понятное дело, что с его стороны сегодня были моменты, которые многие не одобряют. Но всё же считаю, что он заслуживает уважения в свой адрес как минимум. Это игрок, который внёс огромный вклад в победе в 2011-ом году, долго был лидером и принес много радости своей игрой (во всяком случае у меня только самые лучшие воспоминания). В связи с этим, очень не понравилось, когда с трибун из уст некоторых экземпляров неслись обзывательства. Осуждаю. Салават с победой, Казани успехов дальше и игр без провокаций.
+28
-3
+25
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Казань АК БАРС
Ответ Vlad102rus
Александр Твой переход в Ак барс дал огня Терещенко,Степанов,Зиновьев,Прошкин,Панин,Бурмистров,Щадилов.... Это все рядовые игроки,может и хорошие,но не лучшие,как ты Их переходы можно понять Когда ты был в Уфе ты дал нам победу Мы верили в твоё возвращение, ни Умарк,ни Харти не сумели это сделать Ждали ту игру,что ты показывал с Торесеном и Григоренко Это как переход Фигу из барсы в реал Не в обиду Ты был самым любимым игроком Салавата в истории До лета 2022 года Скажу словами Лукоянова "Неправильных зелёных выбрал"
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-26
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1 1
Абырвалг
+4
-1
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Vlad102rus
Александр
Твой переход в Ак барс дал огня
Терещенко,Степанов,Зиновьев,Прошкин,Панин,Бурмистров,Щадилов....
Это все рядовые игроки,может и хорошие,но не лучшие,как ты
Их переходы можно понять
Когда ты был в Уфе ты дал нам победу
Мы верили в твоё возвращение, ни Умарк,ни Харти не сумели это сделать
Ждали ту игру,что ты показывал с Торесеном и Григоренко
Это как переход Фигу из барсы в реал
Не в обиду
Ты был самым любимым игроком Салавата в истории
До лета 2022 года
Скажу словами Лукоянова
"Неправильных зелёных выбрал"
+24
-5
+19
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