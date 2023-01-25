Билялетдинов после игры с «Салаватом»: «Радулов – немного сверхэмоционален. Он любит хоккей, играет с желанием, отдачей – этим подкупает»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался про Александра Радулова после матча «Салаватом Юлаевым».

«Ак Барс» проиграл уфимской команде (1:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Игра получилась очень интересной, думаю, она понравилась болельщикам. Игра была эмоциональной, немного захлестывала.

Команды играли на результат. Это было видно. К сожалению, нам немного не повезло, но будем работать, есть, в чем поправить свою игру.

– С какими ожиданиями от «Салавата» вы выходили на матч? Уфа вышла сверхзаряженной, сверхмотивированной, не такой, как в последних играх.

– Не знаю, как они играли в последних играх. Хорошая, быстрая команда. Мы готовились к такому матчу.

– Требовалось успокаивать Александра Радулова во время игры? Его захлестывали эмоции.

– Он очень эмоциональный человек. Где-то, может быть, немного сверхэмоционален. Александр – человек, который любит хоккей, хочет побеждать, играет с большим желанием, большой отдачей. Этим он подкупает нас.

– Капитанская нашивка пошла ему на пользу?

– Думаю, да. Она всем пошла на пользу.

– Вас удивило, что «Салават Юлаев» дважды поменял вратаря в овертайме?

– Они пытались что-то сделать – сделали и сделали. Надо быть к этому готовыми.

– Ваши игроки были готовы к этому?

– Мы не думали об этом. Но раз такие ситуации происходят, то нужно быть готовыми, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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15 комментариев

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Ришад Хайруллин
Ответ Профи66
Ага , очень эмоцинален...особенно когда псина радулов толкнул Ежова, когда тот ехал на перерыв, когда кто то из казанских хочет трахнуть кого то, сучкой обзывают...(даже видос вон скинули) Это уже не спортивное поведение, это позор для такой команды...отстойная команда, колхозники одним словом...
Отстойная это слабоват Юлаев, как и их колхозники болелы
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Dok.Polet
Ответ Профи66
Ага , очень эмоцинален...особенно когда псина радулов толкнул Ежова, когда тот ехал на перерыв, когда кто то из казанских хочет трахнуть кого то, сучкой обзывают...(даже видос вон скинули) Это уже не спортивное поведение, это позор для такой команды...отстойная команда, колхозники одним словом...
Достаньте платочки и поплачьте в них, вы это любите.
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Dok.Polet
Пусть Саня своей энергией поделиться с Кагой и Шипой, которые еле-еле свои зады таскают и вид как у обгадившихся котят. Саня конечно чуть переборщил с Кадейкиным и не профессионально затеял стычку, да и не его это дело, но команде это явно было нужно. А в овертайме нужно отдать Салавату, точнее его тренерам должное. Они явно увидели, что у нас атакующая тройка и не успевает меняться, во время сменили на четвертого и получили результат. Нашим же нужно приходить в себя и играть с Магниткой. Там игра за 4 очка.
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Слово и Дело
Бил авторитет для многих игроков, болельщиков и хоккейных функциоенеров, поэтому и добивается желаемого результата. Любой ценой.
+3
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сервисник
Ответ Профи66
Ага , очень эмоцинален...особенно когда псина радулов толкнул Ежова, когда тот ехал на перерыв, когда кто то из казанских хочет трахнуть кого то, сучкой обзывают...(даже видос вон скинули) Это уже не спортивное поведение, это позор для такой команды...отстойная команда, колхозники одним словом...
Про ваш колхоз сам Саша уже говорил, хватит сопли зелёные по ветке размазывать
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Эд..19
Спасибо, Билл ! 11 игр без поражений в основное, то бишь всё с очками (итого 20 из 22), и с 7-го на 3-е ! Удачи команде в пятницу против Магнитки !
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artist777
Ответ Ильмир Зайнапов
Радулов своё дело делает
Радулов шоумен , если бы не он матч был бы скучным с минимальным количеством голов как в футболе
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marshal .masha
Ответ Butcher555
Классный матч, Раду в данный момент лидер команды, настоящий капитан, Панин тоже красавчик, капитаны сегодня показали высокий уровень лидерства, достойные соперники
Сегодня Радулов сломал игру Ак Барса и не только своими удалениями
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ildaron017
Закалибали брызгать слюнами мол псина псина, уверен , что каждый болельщик любой команды хотели бы видеть такого игрока как Радулов, проявите уважение, только и умеете засирать тут сидеть всех и вся.
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Профи66
Ответ Tina
Интересный матч, эмоциональный, как и всегда когда эти команды играют друг с другом.
Ага , очень эмоцинален...особенно когда псина радулов толкнул Ежова, когда тот ехал на перерыв, когда кто то из казанских хочет трахнуть кого то, сучкой обзывают...(даже видос вон скинули) Это уже не спортивное поведение, это позор для такой команды...отстойная команда, колхозники одним словом...
+6
-7
-1
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Ильмир Зайнапов
Радулов своё дело делает
+2
-1
+1
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Tina
Интересный матч, эмоциональный, как и всегда когда эти команды играют друг с другом.
+3
-1
+2
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Butcher555
Классный матч, Раду в данный момент лидер команды, настоящий капитан, Панин тоже красавчик, капитаны сегодня показали высокий уровень лидерства, достойные соперники
+16
-2
+14
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Radik_2.0
Чисто как в плей-офф окунулись
+7
-2
+5
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Tina
Интересный матч, эмоциональный, как и всегда при игре друг с другом....
+8
0
+8
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