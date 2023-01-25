Билялетдинов после игры с «Салаватом»: «Радулов – немного сверхэмоционален. Он любит хоккей, играет с желанием, отдачей – этим подкупает»

высказался про Александра Радулова после матча « ».

« » проиграл уфимской команде (1:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

– Игра получилась очень интересной, думаю, она понравилась болельщикам. Игра была эмоциональной, немного захлестывала.

Команды играли на результат. Это было видно. К сожалению, нам немного не повезло, но будем работать, есть, в чем поправить свою игру.

– С какими ожиданиями от «Салавата» вы выходили на матч? Уфа вышла сверхзаряженной, сверхмотивированной, не такой, как в последних играх.

– Не знаю, как они играли в последних играх. Хорошая, быстрая команда. Мы готовились к такому матчу.

– Требовалось успокаивать во время игры? Его захлестывали эмоции.

– Он очень эмоциональный человек. Где-то, может быть, немного сверхэмоционален. Александр – человек, который любит хоккей, хочет побеждать, играет с большим желанием, большой отдачей. Этим он подкупает нас.

– Капитанская нашивка пошла ему на пользу?

– Думаю, да. Она всем пошла на пользу.

– Вас удивило, что «Салават Юлаев» дважды поменял вратаря в овертайме?

– Они пытались что-то сделать – сделали и сделали. Надо быть к этому готовыми.

– Ваши игроки были готовы к этому?

– Мы не думали об этом. Но раз такие ситуации происходят, то нужно быть готовыми, – сказал главный тренер «Ак Барса».

Радулов спровоцировал Кадейкина на стычку. Форвард «Ак Барса» получил 4 минуты штрафа