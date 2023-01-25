«Сучка маленькая, я тебя трахну». Радулов, Воронков и Панин получили удаления из-за потасовки в игре «Салавата» и «Ак Барса»

Теги Ак Барс Салават Юлаев драки Григорий Панин Александр Радулов видео КХЛ Дмитрий Воронков Алексей Пустозеров контент Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» устроили потасовку в матче КХЛ.

Уфимская команда обыграла казанцев (2:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Сам инцидент произошел в конце второго периода.

После того как прозвучала сирена о завершении периода, нападающий «Ак Барс» Дмитрий Воронков толкнул на борт игрока уфимцев Алексея Пустозерова, в результате чего между хоккеистами команд началась стычка.

В телетрансляцию попала фраза: «Сучка маленькая, понял? Я тебя трахну». Кто произнес эти слова, неизвестно, но, вероятно, они были слышны из-за микрофонов у арбитров, которые разнимали игроков.

По итогам эпизода Александр Радулов, Григорий Панин и Дмитрий Воронков получили по две минуты штрафа за неправильную атаку.

96 комментариев

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АнунгУнРам
Ответ Kurban Babayev
Прочитал это в формате гоблинского перевода , как в старые добрые времена смотрели фильмы на видео кассетах , спасибо друг ) вернул меня в детство
Разве гоблинский перевод был во время VHS? Володарского был.
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marshal .masha
Ответ Rinat Khudayberdin
Говномес Воронков сказал. Кто же ещё
Только рот у Воронкова закрыт и молчит он. Везде уфимцам Воронков мерещатся)
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alklimov2018
Так и не понял. Выполнили обещание-то?
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marshal .masha
Ответ Rinat Khudayberdin
Говномес Воронков сказал. Кто же ещё
Панина проверь, который рот свой открыл
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marshal .masha
Ответ Radik_2.0
Воронкову везде Алиночка мерещится
Только говорит это Панин)
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Казань АК БАРС
Нытики ноют, а Наш великий Ак барс едет вперёд! Нойте нытики, ваша дело ныть!)))
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Торт Спартак
Пока не дочитал до слова "Радулов" в заголовке, думал, что опять про Дани Алвеса статья.
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mitos
Ждём заявления об изнасиловании. Пока нечего комментировать.
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Торт Спартак
Ответ Габорик
Напрашивается нетленное: Ублюдoк, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье! Что, решил ко мне лезть?! Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдoк, онанист чертов, будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дeрьмo, сykа, пaдлa! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда, ты, говно, ЖOПА! :)
Этот голос...
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Ko Vi
Ответ server34
Было бы намного интереснее, если бы эти слова произнёс Радулов в адрес Загитовой. Тогда эту тему можно было бы мусолить неделями.А так это просто потасовка.
в её адрес такое только Воронков может сказать, возможно по привычке и ляпнул)))
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badr
Ну что сучка, снимай перчатки, или трахну тебя.
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Берни Парент
https://www.youtube.com/watch?v=fPWgRMwAn7M

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eagle10
(голосом Гаврилова) "Кровь и бетон: история любви"
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Matador
Умеет sports.ru вычленить самый жир!
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Sergei_Belarus
«Ублюд@к, мать твою, а ну, иди сюда, говно собачье, а? Что, сдуру решил ко мне лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть – я тебя сам трахну, ублюд@к, онанист чертов, будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью! Говно собачье, жлоб вонючий, дер@мо, сука, падла! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад! Иди сюда, ты, говно, жопа!»
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Ярик01
Когда еще тема КХЛ наберет столько комментариев .... ))
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Олег Ивакин
Посадить обе команды лет на пять--пропаганда ЛГБТ
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DenJD
Президент сказал, что у нас духовная страна. Вот наглядный пример духовности.
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Alcsk
Фраза "Су&%а маленькая, я тебя тра&ну" хорошо сочетается с фамилией Панин) Ну вы поняли, про какого Панина я подумал)))
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Булат Гайфеев
Ответ Руслан Юсупов
Со своим главным тренером З. Билялетдиновым Акбарс вновь стал самой грязной командой КХЛ. Придя в Акбарс Радулов тоже стал типичным игроком команды - грязным и подлым игроком. Только игроки Акбарса могут после свистка арбитра подло и трусливо со спины нанести удар. Радулов очень хорошо влился в коллектив, самое свинское поведение в КХЛ.
Панин сегодня за Ак Барс играл получается?
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Юрий Каратушин
Вспомнилиь фильмы по видику.Говнюк чтобы я больше не видел тебя на своем участке! Мать твою!
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siragh@yandex.ru
Ответ Габорик
Напрашивается нетленное: Ублюдoк, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье! Что, решил ко мне лезть?! Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну, иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдoк, онанист чертов, будь ты проклят! Иди, идиот, трахать тебя и всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дeрьмo, сykа, пaдлa! Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда, ты, говно, ЖOПА! :)
Выпей воды
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tyabs
Ответ Рокко Сиффредди
Это явно фраза в адрес радулова. Неужели он стал самкой собаки?
спасибо за ваши фильмы! от большого поклонника вашего творчества!
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D-eisler@yandex.ru
Чед Даймонд вошел в чат
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Дмитрий Шеховцов
Ответ кандид
Это же гомопропаганда! Фу!
Гомопропаганда на загнившем западе, где игроков заставляют выходить в радужных свитерах, слова ничего не значат, здесь мужские разборки.
+1
-7
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