«Сучка маленькая, я тебя трахну». Радулов, Воронков и Панин получили удаления из-за потасовки в игре «Салавата» и «Ак Барса»
Хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» устроили потасовку в матче КХЛ.
Уфимская команда обыграла казанцев (2:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Сам инцидент произошел в конце второго периода.
После того как прозвучала сирена о завершении периода, нападающий «Ак Барс» Дмитрий Воронков толкнул на борт игрока уфимцев Алексея Пустозерова, в результате чего между хоккеистами команд началась стычка.
В телетрансляцию попала фраза: «Сучка маленькая, понял? Я тебя трахну». Кто произнес эти слова, неизвестно, но, вероятно, они были слышны из-за микрофонов у арбитров, которые разнимали игроков.
По итогам эпизода Александр Радулов, Григорий Панин и Дмитрий Воронков получили по две минуты штрафа за неправильную атаку.
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