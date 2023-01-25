«Сучка маленькая, я тебя трахну». Радулов, Воронков и Панин получили удаления из-за потасовки в игре «Салавата» и «Ак Барса»

Хоккеисты « » и « » устроили потасовку в матче .

Уфимская команда обыграла казанцев (2:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Сам инцидент произошел в конце второго периода.

После того как прозвучала сирена о завершении периода, нападающий «Ак Барс» Дмитрий Воронков толкнул на борт игрока уфимцев , в результате чего между хоккеистами команд началась стычка.

В телетрансляцию попала фраза: «Сучка маленькая, понял? Я тебя трахну». Кто произнес эти слова, неизвестно, но, вероятно, они были слышны из-за микрофонов у арбитров, которые разнимали игроков.

По итогам эпизода , Григорий Панин и Дмитрий Воронков получили по две минуты штрафа за неправильную атаку.