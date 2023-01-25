Радулов спровоцировал Кадейкина на стычку. Форвард «Ак Барса» получил 4 минуты штрафа

пытался спровоцировать .

Инцидент произошел во втором периоде матча Фонбет чемпионата между « » и « ».

После паузы в игре нападающий казанского клуба подъехал к Кадейкину и сначала подтолкнул его, после чего Радулов левой рукой схватил игрока уфимцев за шею, сняв с него шлем. В результате хоккеисты сцепились и оказались на льду.

По итогам этого эпизода арбитры удалили Радулова на четыре минуты за грубость, Кадейкина – на две.