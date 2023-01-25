Радулов спровоцировал Кадейкина на стычку. Форвард «Ак Барса» получил 4 минуты штрафа
Александр Радулов пытался спровоцировать Александра Кадейкина.
Инцидент произошел во втором периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».
После паузы в игре нападающий казанского клуба подъехал к Кадейкину и сначала подтолкнул его, после чего Радулов левой рукой схватил игрока уфимцев за шею, сняв с него шлем. В результате хоккеисты сцепились и оказались на льду.
По итогам этого эпизода арбитры удалили Радулова на четыре минуты за грубость, Кадейкина – на две.
Правильно кричали.
Я считаю,что переход такого хоккеиста,как Радулов в Ак Барс-это предательство
Это как Фигу из Барсы в реал
Да,можно понять например переходы Панина или Бурмистрова, на мой взгляд рядовых игроков,не думаю,что это изменилось атмосферу.
Я,как болельщик Салавата,ждал Радулова после Далласа именно в Уфе, ну может в двух армейских клубах(из-за финансовых запросов его бы удовлетворили)
Именно при его непосредственном участии случилось чемпионство 2011 года.Тогда я и в мыслях не предполагал,что он через 11 лет будет в Казани.Представить то,что например Зарипов будет в Уфе,было невозможно
Потом были Умарк и Харти
Они не дали результата
Мы скучали по тому Радулову,ждали возвращения
Именно после 0-4 от аб в 2021 году мне хотелось смотреть видео 10-11 года,как радулов забивает
Радулов много забивал и за Цска нам, и за ак барс забивает
То,что он сделал с Кадейкиным,это очень некрасиво
Жаль, что таким, как он,это прощается
Недавно вот случай был.
Дерби,Выброс шайбы
Радулов в своей зоне высоко поднятой клюшкой её переправляет за пределы поля,ну это же Выброс,ребята
Конечно, я считаю что Радулов не очень хорошо себя ведёт на поле
Свист заслуживает
Но теперь он не наш игрок, так что иди лесом