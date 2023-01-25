Радулов спровоцировал Кадейкина на стычку. Форвард «Ак Барса» получил 4 минуты штрафа

Теги Ак Барс Салават Юлаев драки Александр Радулов видео КХЛ Александр Кадейкин Хоккей

Александр Радулов пытался спровоцировать Александра Кадейкина.

Инцидент произошел во втором периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».

После паузы в игре нападающий казанского клуба подъехал к Кадейкину и сначала подтолкнул его, после чего Радулов левой рукой схватил игрока уфимцев за шею, сняв с него шлем. В результате хоккеисты сцепились и оказались на льду.

По итогам этого эпизода арбитры удалили Радулова на четыре минуты за грубость, Кадейкина – на две.

23 комментария

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neolag
Ответ Слово и Дело
Мне послышалось по телевизору, что трибуны скандируют:"Радулов-п.ё.с".
Лично кричал, стадион поддержал
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Vlad102rus
Ответ Слово и Дело
Мне послышалось по телевизору, что трибуны скандируют:"Радулов-п.ё.с".
По мне честно
Правильно кричали.
Я считаю,что переход такого хоккеиста,как Радулов в Ак Барс-это предательство
Это как Фигу из Барсы в реал
Да,можно понять например переходы Панина или Бурмистрова, на мой взгляд рядовых игроков,не думаю,что это изменилось атмосферу.
Я,как болельщик Салавата,ждал Радулова после Далласа именно в Уфе, ну может в двух армейских клубах(из-за финансовых запросов его бы удовлетворили)
Именно при его непосредственном участии случилось чемпионство 2011 года.Тогда я и в мыслях не предполагал,что он через 11 лет будет в Казани.Представить то,что например Зарипов будет в Уфе,было невозможно
Потом были Умарк и Харти
Они не дали результата
Мы скучали по тому Радулову,ждали возвращения
Именно после 0-4 от аб в 2021 году мне хотелось смотреть видео 10-11 года,как радулов забивает
Радулов много забивал и за Цска нам, и за ак барс забивает
То,что он сделал с Кадейкиным,это очень некрасиво
Жаль, что таким, как он,это прощается
Недавно вот случай был.
Дерби,Выброс шайбы
Радулов в своей зоне высоко поднятой клюшкой её переправляет за пределы поля,ну это же Выброс,ребята
Конечно, я считаю что Радулов не очень хорошо себя ведёт на поле
Свист заслуживает
+6
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+6
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ildaron017
Ответ Алексей Ногай
Гандон
Ты это про себя что ли?
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Профи66
Пса в конуру, ворона в клетку...Отобрать у этого сброда зеленый цвет, переодеть их в розовые джерси...Казань превратилась в самую мерзкую команду в лиге...
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+7
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Владимир Зайцев
Ответ Евгений Белоус
И? Но теперь он не наш игрок, так что иди лесом
Какой ты говноед
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Евгений Белоус
Ответ Владимир Зайцев
Радулов когда играл за СЮ вы орали что он супер а сейчас он для вас хреновый. Да ты ....штопанный сам!
И?
Но теперь он не наш игрок, так что иди лесом
+5
0
+5
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Baik15
Кэнтэй
+3
0
+3
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Alex9999995
башкирских Маймылов с победой! Этим Псам нужно сокращать большое турнирное отставание перед Ак Барсом!!!
+2
-6
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Алексей Ногай
Ответ Владимир Зайцев
Урод сам,голубой мальчик
Пидар
+2
-1
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rustam akhmetyanov
Ответ Tina
А колхозник то забивает.... А Панин не провокатор? Тычки раздаёт в спину, так он всегда поступает....
Ну тычок он будем справедливы раздал воронку,после того как он после свистка приложил соперника. Очень грязныц 2период от Казани
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rustam akhmetyanov
Потерялся пёс,срасибо оставьте в питомнике!
+6
-4
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Токмаков Олег
Узнаю Радулова жаль что он соперник Салавату .
+3
-1
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Владимир Зайцев
Ответ Алексей Ногай
Да орал, что супер, а ты сука сейчас не видишь, что он творит, северсталь- Казань. помнишь урод
Урод сам,голубой мальчик
+3
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Амир Амиров
Почему удаляете комментарии???? РАДУЛ. Х, могу повторить!!!!! Ещё и артист больших и малых театров... ПОЗ. Р
+4
-5
-1
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Алексей Ногай
Ответ Владимир Зайцев
Радулов когда играл за СЮ вы орали что он супер а сейчас он для вас хреновый. Да ты ....штопанный сам!
Долбаеб
+6
-2
+4
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Алексей Ногай
Ответ Владимир Зайцев
Радулов когда играл за СЮ вы орали что он супер а сейчас он для вас хреновый. Да ты ....штопанный сам!
Да орал, что супер, а ты сука сейчас не видишь, что он творит, северсталь- Казань. помнишь урод
+8
-3
+5
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Амир Амиров
Не Радулов ребята, а Радулох... Не путайте пожалуйста.. + Воронклох.. Прям сборище лохов
+6
-7
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Владимир Зайцев
Ответ Алексей Ногай
Гандон
Радулов когда играл за СЮ вы орали что он супер а сейчас он для вас хреновый. Да ты ....штопанный сам!
+12
-17
-5
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Tina
А колхозник то забивает.... А Панин не провокатор? Тычки раздаёт в спину, так он всегда поступает....
+8
-12
-4
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Vadyan_chel1994
Вторую игру подряд… колхозник
+2
-4
-2
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Abramovlh 77
Радулов пиз..ц колхозник тупой
+17
-3
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Алексей Ногай
Ответ Слово и Дело
Мне послышалось по телевизору, что трибуны скандируют:"Радулов-п.ё.с".
Гандон
+16
-3
+13
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Слово и Дело
Мне послышалось по телевизору, что трибуны скандируют:"Радулов-п.ё.с".
+32
-1
+31
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