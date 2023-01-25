Баширов о Хо-Сэнге: «Восстановление идет медленнее, чем мы предполагали. Возможно, будет дополнительный курс реабилитации»

Гендиректор « » высказался о восстановлении после травмы.

– Объясните нам четко про Джоша Хо-Сэнга. Он выйдет на лед?

– Нет, он выйдет на лед. Единственное, что нас беспокоит – это сроки и способность влиться в команду. Восстановление идет медленнее, чем мы предполагали. Сегодня мы собираемся с нашими врачами разговаривать. Возможно, будет дополнительный курс реабилитации для того, чтобы ускорить.

– Говорят, что он вряд ли выйдет в феврале.

– Я думаю, что 15 февраля – это такая отметка, когда мы сможем понять, поможет ли он нам в плей-офф или нет.

– Я слышал, что проблема настолько велика, что он вряд ли даже в плей-офф выйдет.

– Нет, я не думаю, что так все серьезно, потому что мы говорили с врачами, наш доктор разговаривал с доктором, который его оперировал, и он считает, что Хо-Сэнг в плей-офф точно сыграет.

– Вас обвиняют в этом трансфере, хотя я не знаю, как объяснить, что такое может случиться с любым хоккеистом. Или это все-таки то повреждение, которое вы, возможно, не увидели?

– Нет, это повреждение, которое каждый хоккеист может получить. Просто неудачно вышло. Это была первая его игра, возможно, он не знал лигу, не знал защитников СКА. Наша вина в том, что надо было предупредить его, что за ним будут бегать, потому что этот игрок способен на многое.

Мы на него рассчитывали, и я думаю, что если бы он был здоров, то многих проблем в игре не было бы. То же самое большинство – мы видим, что многие команды сделали шаг вперед в большинстве. У нас, к сожалению, качественного шага не получилось, потому что мы на него рассчитывали.

Но на предсезонных турнирах мы видели, что он делает очень неординарные ходы в большинстве. Я думаю, что этот запас голов в большинстве нам был бы сейчас очень полезен, – сказал Ринат Баширов.