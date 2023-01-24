Виктор Козлов: «Ак Барс» – опасный соперник. «Салавату» надо сбалансированно сыграть и в защите, и в атаке»
Виктор Козлов рассказал о подготовке «Салавата» к «Зеленому дерби».
– Это уже шестой матч с «Ак Барсом». Сейчас у нас череда поражений, поэтому серьезно готовимся к завтрашнему матчу.
– Не беспокоит то, что в матче с Казанью не смогли ничего сделать в концовке? Тогда соперник прижался к воротам и отдал инициативу.
– Обидно то, что мы вели и пропустили на последних минутах второго периода что в Ярославле, что в Казани. Нужно играть более сконцентрировано и не допускать ошибок.
– Когда вернется Данил Башкиров после травмы?
– Он близок к возвращению.
– Была информация о том, что вероятность возвращения Хо-Сэнга на лед 10 процентов.
– Джошуа тренируется. Когда он выйдет – не могу сказать.
– В какой хоккей «Салават» будет играть в завтрашнем матче?
– Если посмотреть на время, которое мы проводим в зоне атаки, то я бы не сказал, что мы играем в откат. «Ак Барс» – опасный соперник, посмотрите на их состав. Против них надо сбалансированно сыграть и в защите, и в атаке.
– Шестой матч с «Ак Барсом». Можно ли сказать, что казанцы заметно прибавили?
– Они стали играть по-другому, Зинэтула Билялетдинов привнес свое, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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