Виктор Козлов: «Ак Барс» – опасный соперник. «Салавату» надо сбалансированно сыграть и в защите, и в атаке»

рассказал о подготовке «Салавата» к «Зеленому дерби».

– Это уже шестой матч с « ». Сейчас у нас череда поражений, поэтому серьезно готовимся к завтрашнему матчу.

– Не беспокоит то, что в матче с Казанью не смогли ничего сделать в концовке? Тогда соперник прижался к воротам и отдал инициативу.

– Обидно то, что мы вели и пропустили на последних минутах второго периода что в Ярославле, что в Казани. Нужно играть более сконцентрировано и не допускать ошибок.

– Когда вернется после травмы?

– Он близок к возвращению.

– Была информация о том, что вероятность возвращения на лед 10 процентов.

– Джошуа тренируется. Когда он выйдет – не могу сказать.

– В какой хоккей «Салават» будет играть в завтрашнем матче?

– Если посмотреть на время, которое мы проводим в зоне атаки, то я бы не сказал, что мы играем в откат. «Ак Барс» – опасный соперник, посмотрите на их состав. Против них надо сбалансированно сыграть и в защите, и в атаке.

– Шестой матч с «Ак Барсом». Можно ли сказать, что казанцы заметно прибавили?

– Они стали играть по-другому, Зинэтула Билялетдинов привнес свое, – сказал главный тренер « ».