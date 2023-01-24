Виктор Козлов: «Ак Барс» – опасный соперник. «Салавату» надо сбалансированно сыграть и в защите, и в атаке»

Теги Ак Барс Салават Юлаев травмы Зинэтула Билялетдинов Виктор Козлов КХЛ Джош Хо-Сэнг Данил Башкиров Хоккей

Виктор Козлов рассказал о подготовке «Салавата» к «Зеленому дерби».

– Это уже шестой матч с «Ак Барсом». Сейчас у нас череда поражений, поэтому серьезно готовимся к завтрашнему матчу.

– Не беспокоит то, что в матче с Казанью не смогли ничего сделать в концовке? Тогда соперник прижался к воротам и отдал инициативу.

– Обидно то, что мы вели и пропустили на последних минутах второго периода что в Ярославле, что в Казани. Нужно играть более сконцентрировано и не допускать ошибок.

– Когда вернется Данил Башкиров после травмы?

– Он близок к возвращению.

– Была информация о том, что вероятность возвращения Хо-Сэнга на лед 10 процентов.

– Джошуа тренируется. Когда он выйдет – не могу сказать.

– В какой хоккей «Салават» будет играть в завтрашнем матче?

– Если посмотреть на время, которое мы проводим в зоне атаки, то я бы не сказал, что мы играем в откат. «Ак Барс» – опасный соперник, посмотрите на их состав. Против них надо сбалансированно сыграть и в защите, и в атаке.

– Шестой матч с «Ак Барсом». Можно ли сказать, что казанцы заметно прибавили?

– Они стали играть по-другому, Зинэтула Билялетдинов привнес свое, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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3 комментария

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Профи66
Салавату не обыграть Ак барс..Они сильнее нас во всем...
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Волк16
Ответ Артем Артем
вангую 1:3
скорее всего вы победите завтра!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Артем
вангую 1:3
+5
-1
+4
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