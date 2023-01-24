«Салават» о Хо-Сэнге: «Он на льду, работает. Врачи предполагают, что он будет готов к плей-офф»
Джош Хо-Сэнг, скорее всего, восстановится к плей-офф.
Канадец получил травму в сентябре 2022 года в своей первой игре за «Салават Юлаев».
Ранее появилась информация о том, что вероятность возвращения нападающего на лед до конца сезона очень мала.
«Хо-Сэнг тренируется на льду. Прямо сейчас катается. Идет восстановление.
Мы изначально сообщали, что характер травмы тяжелый и восстановление будет долгим. Восстановление идет медленнее, чем предполагалось. Тем не менее он на льду, работает.
Врачи предполагают, что он будет готов к плей-офф», – сообщила пресс-служба уфимского клуба.
Джошуа давай собирай все силы в кулак!!!
Ждем тебя!!! Будем надеятся!!!
Если только это не тактика Салавата, с темной лошадкой.
И будет готов к плеф офф
Типичный Салават