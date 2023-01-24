«Салават» о Хо-Сэнге: «Он на льду, работает. Врачи предполагают, что он будет готов к плей-офф»

Теги Салават Юлаев травмы КХЛ Джош Хо-Сэнг Чемпионат.com Хоккей

Джош Хо-Сэнг, скорее всего, восстановится к плей-офф.

Канадец получил травму в сентябре 2022 года в своей первой игре за «Салават Юлаев».

Ранее появилась информация о том, что вероятность возвращения нападающего на лед до конца сезона очень мала.

«Хо-Сэнг тренируется на льду. Прямо сейчас катается. Идет восстановление.

Мы изначально сообщали, что характер травмы тяжелый и восстановление будет долгим. Восстановление идет медленнее, чем предполагалось. Тем не менее он на льду, работает.

Врачи предполагают, что он будет готов к плей-офф», – сообщила пресс-служба уфимского клуба.

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14 комментариев

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йозе марино
Вы просто не шарите, он как Кучеров весь сезон не играет, а в плейоф тащит, кубок у салавата кароче)
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Профи66
Ответ Айсар Сайфутдинов
Мыграл 1 игру в решулярке И будет готов к плеф офф Типичный Салават
Абырвалг..))))
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Профи66
А че за травма у него была? Ломал позвоночник? Отрывали ему руки- ноги? За пять месяцев можно было б восстановиться уже..
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Токмаков Олег
Ответ irek203102
Козлов давай вытаскивай свой козырь!
У Козлова разве есть козырь ?
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Mi4eL
Сезон за счёт Салавата просидел
+2
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irek203102
Козлов давай вытаскивай свой козырь!
0
0
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Михаил Барвинский
Весь сезон на смарку....
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-1
-1
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raddjin
Хрустальный мальчик.
+4
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artist777
В ПО в такой интенсивный хоккей он вряд-ли что то покажет.Игроки весь сезон готовятся к ПО.
+1
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Den_94
Ну, 4 матча, осилит может и домой поедет
+13
-1
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Токмаков Олег
Ясно ,что тяжёлая травма но как-то всё это мутно .
+4
-1
+3
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SherDmi
Нет, нет к плей-офф не надо, надо хотя бы три, четыре игры регулярки зацепить!!!
Джошуа давай собирай все силы в кулак!!!
Ждем тебя!!! Будем надеятся!!!
+10
-2
+8
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Ильдар Гилемьянов
Вы хоть посмотрите, как он играет в хоккей в принципе с другими командами. А то вон Мерфи после лечения, не шибко блещет прекрасно игрой.
Если только это не тактика Салавата, с темной лошадкой.
+2
-2
0
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Айсар Сайфутдинов
Мыграл 1 игру в решулярке
И будет готов к плеф офф
Типичный Салават
+3
-6
-3
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