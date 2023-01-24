«Салават» о Хо-Сэнге: «Он на льду, работает. Врачи предполагают, что он будет готов к плей-офф»

, скорее всего, восстановится к плей-офф.

Канадец получил травму в сентябре 2022 года в своей первой игре за « ».

Ранее появилась информация о том, что вероятность возвращения нападающего на лед до конца сезона очень мала.

«Хо-Сэнг тренируется на льду. Прямо сейчас катается. Идет восстановление.

Мы изначально сообщали, что характер травмы тяжелый и восстановление будет долгим. Восстановление идет медленнее, чем предполагалось. Тем не менее он на льду, работает.

Врачи предполагают, что он будет готов к плей-офф», – сообщила пресс-служба уфимского клуба.