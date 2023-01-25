Кольцов о Хо-Сэнге: «Прогнозы не очень хорошие. Говорят, есть шанс восстановиться к плей-офф»

высказался о ситуации с нападающим .

Канадец получил травму в сентябре 2022 года в своей первой игре за « ».

– Над таинственным форвардом Хо-Сэнгом, больничный которого в очередной раз был продлен, смеется чуть ли не вся лига. А вы?

– Не хотелось бы уходить в юмор или эмоции. Для нас это, наоборот, достаточно болезненная тема.

Прогнозы не очень хорошие, хотя говорят, что к плей-офф у Хо-Сэнга есть какой-то шанс восстановиться. Но, учитывая пропущенные полгода, ситуация нам понятна.

– Говорят, Хо-Сэнг слабо тренируется и особо не стремится помочь команде, что раздражает игроков. Это так?

– Слухи не комментируем. Но, повторюсь, тема болезненная, – сказал тренер «Салавата Юлаева».

Хо-Сэнг может пропустить остаток сезона. Вероятность возвращения очень мала («СЭ»)