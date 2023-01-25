Кольцов о Хо-Сэнге: «Прогнозы не очень хорошие. Говорят, есть шанс восстановиться к плей-офф»

Теги Салават Юлаев травмы Константин Кольцов КХЛ Джош Хо-Сэнг Хоккей

Константин Кольцов высказался о ситуации с нападающим Джошем Хо-Сэнгом.

Канадец получил травму в сентябре 2022 года в своей первой игре за «Салават Юлаев».

– Над таинственным форвардом Хо-Сэнгом, больничный которого в очередной раз был продлен, смеется чуть ли не вся лига. А вы?

– Не хотелось бы уходить в юмор или эмоции. Для нас это, наоборот, достаточно болезненная тема.

Прогнозы не очень хорошие, хотя говорят, что к плей-офф у Хо-Сэнга есть какой-то шанс восстановиться. Но, учитывая пропущенные полгода, ситуация нам понятна.

– Говорят, Хо-Сэнг слабо тренируется и особо не стремится помочь команде, что раздражает игроков. Это так?

– Слухи не комментируем. Но, повторюсь, тема болезненная, – сказал тренер «Салавата Юлаева». 

Хо-Сэнг может пропустить остаток сезона. Вероятность возвращения очень мала («СЭ»)

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6 комментариев

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Сидни Кросби 2
Ответ Ачиваков Марат
Хо Сан хорасян великое преобретение Баширова!
Сан Хосе.)
0
0
0
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Ачиваков Марат
Хо Сан хорасян великое преобретение Баширова!
+3
0
+3
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Михаил Вагин
Интересно, после травмы прогнозировали 2-3 месяца восстановления, в итоге сезон, странно
+4
0
+4
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Ачиваков Марат
Хо Сан хорасян малай.
0
-1
-1
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Профи66
Ответ Профи66
А был ли мальчик???))))))
Так и проситься эта фраза, по отношению Хо - сэнга..
0
0
0
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Профи66
А был ли мальчик???))))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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