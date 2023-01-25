Дэн Мильштейн: «Ярослав Цулыгин и Артем Кудашов смогут зайти в НХЛ по пути Зайцева и Зуба. В их ситуации я бы лучше прошел мимо драфта»

считает, что в 2023 году будет задрафтовано много российских игроков.

– Кого из россиян на драфте выберут обязательно, кроме ?

– Миша Гуляев, Геннадий Чалый, , и многие другие… В этом году будет задрафтовано много россиян. Но многие достойные [россияне] при этом не попадут на драфт.

– Я знаю, что на драфт могут попасть защитники Артем Кудашов и – дети двух известных тренеров КХЛ. Какие у них шансы?

– По видению наших топ‑скаутов, даже если этих ребят не выберут на драфте, они смогут зайти в НХЛ по пути Зайцева и Зуба. В их ситуации я бы лучше прошел мимо драфта, если так получится. И тогда ты сам сможешь выбирать свою команду, кто там будет тренер, и приехать в Северную Америку на своих условиях, – сказал агент.

Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ от эксперта TSN Маккензи, Бедард – 1-й, Гуляев – 24-й, Симашев – 35-й