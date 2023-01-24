Мичков о драфте: «Приятно, что из НХЛ следят за мной. Хотелось бы, чтобы выбрали как можно выше»

высказался о драфте НХЛ-2023.

– Следите за новостями о ближайшем драфте НХЛ?

– Да, слежу, интересно увидеть, кто меня выберет и под каким номером.

Хотелось бы, конечно, чтобы выбрали как можно выше, но в любом случае не важно, какой это будет клуб. Все равно здесь не от меня зависит, но приятно, что из такой лиги, как НХЛ, следят за мной, – сказал нападающий « ».

Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ от эксперта TSN Маккензи, Бедард – 1-й, Гуляев – 24-й, Симашев – 35-й