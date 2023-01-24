Мичков о драфте: «Приятно, что из НХЛ следят за мной. Хотелось бы, чтобы выбрали как можно выше»

Теги НХЛ драфт НХЛ КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков высказался о драфте НХЛ-2023.

– Следите за новостями о ближайшем драфте НХЛ?

– Да, слежу, интересно увидеть, кто меня выберет и под каким номером.

Хотелось бы, конечно, чтобы выбрали как можно выше, но в любом случае не важно, какой это будет клуб. Все равно здесь не от меня зависит, но приятно, что из такой лиги, как НХЛ, следят за мной, – сказал нападающий «Сочи».

Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ от эксперта TSN Маккензи, Бедард – 1-й, Гуляев – 24-й, Симашев – 35-й

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2 комментария

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sociologvladimir
Ответ NACfoRekcuF
Не повыше, а в клуб, в котлром будут условия для игры. Разницы, если не первый выбор, между вторым и десятым - никакой.
Так и между первым и тридцатым разницы никакой ))) На самом деле уйти пониже даже выгоднее, попадёшь в команду контендер, а не на кладбище талантов типа Аризоны, Детройта, Коламбус или Эдмонтона
В идеале попасть в хороший город для жизни, с низкими налогами ну или команду с традициями и болельщиками. В общем, Анахайм, Чикаго или Монреаль
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NACfoRekcuF
Не повыше, а в клуб, в котлром будут условия для игры. Разницы, если не первый выбор, между вторым и десятым - никакой.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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