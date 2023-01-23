Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ от эксперта TSN Маккензи, Бедард – 1-й, Гуляев – 24-й, Симашев – 35-й
Матвей Мичков занял четвертое место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Боба Маккензи.
Список возглавил канадский форвард Коннор Бедард.
Второе место занял нападающий Адам Фантилли, третье – шведский форвард Лео Карлссон.
В рейтинг также были включены еще два российских хоккеиста – Михаил Гуляев и Дмитрий Симашев.
Список выглядит следующим образом:
1. Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL);
2. Адам Фантилли (университет Мичигана);
3. Лео Карлссон («Эребру», Швеция);
4. Матвей Мичков («Сочи», КХЛ);
5. Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL);
6. Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP);
7. Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL);
8. Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL);
9. Далибор Дворски (АИК, Швеция);
10. Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP);
...
24. Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ);
...
35. Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ).
Главная причина это война и то, что во первых не смогли увидеть его нам МЧМ и ЮЧМ ни в этом году ни в прошлом. И вдобавок сейчас у скаутов нет возможности наблюдать его живьем.
Вторая, что есть опасения по поводу его переезда за океан, это и контракт и вообще международная обстановка.
А сейчас он объективно выпадает из тройки, а к драфту хорошо бы в пятерке остался