Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ от эксперта TSN Маккензи, Бедард – 1-й, Гуляев – 24-й, Симашев – 35-й

Теги Авангард Локомотив СКА рейтинги НХЛ драфт НХЛ Западная хоккейная лига КХЛ Боб Маккензи Реджайна Сочи Матвей Мичков Коннор Бедард Далибор Дворски Райан Леонард Лео Карлссон Адам Фантилли Уилл Смит Дмитрий Симашев Хоккей

Матвей Мичков занял четвертое место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Боба Маккензи.

Список возглавил канадский форвард Коннор Бедард.

Второе место занял нападающий Адам Фантилли, третье – шведский форвард Лео Карлссон.

В рейтинг также были включены еще два российских хоккеиста – Михаил Гуляев и Дмитрий Симашев.

Список выглядит следующим образом:

1. Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL);

2. Адам Фантилли (университет Мичигана);

3. Лео Карлссон («Эребру», Швеция);

4. Матвей МичковСочи», КХЛ);

5. Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL);

6. Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP);

7. Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL);

8. Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL);

9. Далибор Дворски (АИК, Швеция);

10. Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP);

...

24. Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ);

...

35. Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ).

37 комментариев

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progexpNN
Ответ Михаил Клещев
У Мичкова есть проблемы с физикой, а Аризона сейчас предпочитает крупные формы. Так что я думаю они выберут Карлссона или Фантилли, если у них не будет первого пика конечно же. Аризона обрекла себя на 2 лузерских сезона и она вряд ли это сделала, чтобы ждать игрока ещё 2-3 года.
Это у Келлера и Кули "крупные формы"? Пока Мичков приедет (если приедет) в Аризону, там много что может поменяться. А те кто пишут, что Мичков якобы может разорвать контракт, так это только "благие пожелания". Приведите хоть ОДИН пример, когда игрок разрывал контракт со СКА. Все кто уходил, уходили после завершения контрактов. Тот же Марченко, который забил уже 10 голов за Коламбус сидел в фарме СКА пока у него не закончился контракт.
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Андрей Корбут
Ответ Павел Зарубин
Но не ледяной пустыней он от этого, не становится:)
ну, тут не поспоришь) Виннипег из года в год в топе городов, куда при прочих равных никто не хочет ехать. И не зря.
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Павел Зарубин
Ответ Андрей Корбут
Виннипег на плей офф идет как бы)) Посмотри турнирную таблицу. Какой им Мичков..
Но не ледяной пустыней он от этого, не становится:)
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Андрей Корбут
Ответ Дмитрий Фещенко
Там же есть ссылка в новости на источник, можно перейти и прочесть, даже если нет знания английского, современные сервисы позволяют понять о чем речь. Главная причина это война и то, что во первых не смогли увидеть его нам МЧМ и ЮЧМ ни в этом году ни в прошлом. И вдобавок сейчас у скаутов нет возможности наблюдать его живьем. Вторая, что есть опасения по поводу его переезда за океан, это и контракт и вообще международная обстановка.
Благодарю, а то нет возможности сейчас самому почитать в первоисточнике. Ну, честно говоря такие себе аргументы у них. Кубок мира же назначили на 2024 год, значит, что то знают в НХЛ. Война на нет сойдет в этом году, мое личное мнение, в срач по этому поводу вступать не буду) Наблюдать живеьм тоже не проблема, можно записи смотреть.
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Дмитрий Фещенко
Ответ Андрей Корбут
"основная причина, что он столь низко совсем не в хоккейных качествах" - А в чем тогда? Контракт с СКА? Его можно прервать досрочно. Характер? А что там такого с его характером, папа гиперопекающий? Что пишут то?)
Там же есть ссылка в новости на источник, можно перейти и прочесть, даже если нет знания английского, современные сервисы позволяют понять о чем речь.

Главная причина это война и то, что во первых не смогли увидеть его нам МЧМ и ЮЧМ ни в этом году ни в прошлом. И вдобавок сейчас у скаутов нет возможности наблюдать его живьем.
Вторая, что есть опасения по поводу его переезда за океан, это и контракт и вообще международная обстановка.
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Андрей Корбут
Ответ Павел Зарубин
Пусть лучше так, хоть в какую-нибудь среднюю команду попадет, а не в ледяную пустыню типа Виннипега или вечно перестраивающуюся Аризону. Пусть Бедард туда едет.
Виннипег на плей офф идет как бы)) Посмотри турнирную таблицу. Какой им Мичков..
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Андрей Корбут
Ответ Дмитрий Фещенко
Стоит отметить, что про Матвея там написано не меньше чем про Бедарда и тип основная причина, что он столь низко совсем не в хоккейных качествах. Там прямо говорят, что это единственный кого можно сравнивать с Бедардом.
"основная причина, что он столь низко совсем не в хоккейных качествах" - А в чем тогда? Контракт с СКА? Его можно прервать досрочно. Характер? А что там такого с его характером, папа гиперопекающий? Что пишут то?)
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Дмитрий Фещенко
Ответ bailen
Важно подметить, что говорят: был БЫ, единственный соперник, если бы не… А сейчас он объективно выпадает из тройки, а к драфту хорошо бы в пятерке остался
и?
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Aviator92
Ответ Павел Светлов
не испортит:)) он сейчас проходит медные трубы с "Сочи"
Не знаю, ходил в эти выходные глянуть на Мичкова. Вообще ничего не увидел, он просто растворился. Хотя и Сочи сами по себе то еще днище. Двадцать лет на хоккей хожу - хуже команды я еще не видел. Хор мальчиков-зайчиков какой-то. Спартак исключительно из-за собственного раздолбайства им полную авоську не накидал
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Сергей Кот
по мне так хорошо что медийный шум по нему угас, он ему явно не шел на пользу. Мичков несомненный талант, самое важное правильное раскрытие, и чем тише оно будет происходить, тем, имхо, лучше.
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Павел Зарубин
Пусть лучше так, хоть в какую-нибудь среднюю команду попадет, а не в ледяную пустыню типа Виннипега или вечно перестраивающуюся Аризону. Пусть Бедард туда едет.
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TBFTT
Ответ valera.kust55
По его игре пока и КХЛ это уже кредит.рано.наш Мирошнеченко тоже слаб пока и для кхл.пусть учатся у Капризова.тут обрастают пока
И просирают карьеру пока Бедард будет становиться звездой и отправится за рекордами.
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TBFTT
Уже на 4-ом месте
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Михаил Клещев
Ответ Cbj Fan
Мичков может расторгнуть контракт. В таком случае отыграет ещё один сезон и может уйти. Причем оплатит расторжение команда, которая выбрала его на драфте.
То есть в 2024 году он уже может дебютировать в НХЛ?
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Михаил Клещев
Ответ progexpNN
Все эти Баттоны, Маккензи и Ко., ставят Мичкова в топ-5 исключительно "по старой памяти". Мичкова сейчас просто невозможно ни с кем сравнивать из-за невозможности для него сыграть на международных турнирах. А для ГМ команд NHL крайне важным будет то обстоятельство, что после драфта Мичков ещё ТРИ сезона будет играть за СКА. Кто будет его ждать? Первой на ум приходит Аризона.
У Мичкова есть проблемы с физикой, а Аризона сейчас предпочитает крупные формы. Так что я думаю они выберут Карлссона или Фантилли, если у них не будет первого пика конечно же. Аризона обрекла себя на 2 лузерских сезона и она вряд ли это сделала, чтобы ждать игрока ещё 2-3 года.
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Cbj Fan
Ответ progexpNN
Все эти Баттоны, Маккензи и Ко., ставят Мичкова в топ-5 исключительно "по старой памяти". Мичкова сейчас просто невозможно ни с кем сравнивать из-за невозможности для него сыграть на международных турнирах. А для ГМ команд NHL крайне важным будет то обстоятельство, что после драфта Мичков ещё ТРИ сезона будет играть за СКА. Кто будет его ждать? Первой на ум приходит Аризона.
Мичков может расторгнуть контракт. В таком случае отыграет ещё один сезон и может уйти. Причем оплатит расторжение команда, которая выбрала его на драфте.
+5
-1
+4
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Артём Ралдугин
Если бы не пощечина на вручении премии Оскар, Уилл Смит был бы в топ-3, думаю
+27
-4
+23
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bailen
Если честно, сейчас вообще совершенно неважно каким Мичков уйдет на драфте. Хоть 10, хоть 30. Возможно даже, чем ниже опуститься, тем лучше будет для самого Матвея. Дополнительная мотивация и минимум давления. А сейчас его задача, выйти на тот уровень, до которого его раскрутили. И не важно сейчас, в следующем сезоне, или через год.
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bailen
Ответ Дмитрий Фещенко
Стоит отметить, что про Матвея там написано не меньше чем про Бедарда и тип основная причина, что он столь низко совсем не в хоккейных качествах. Там прямо говорят, что это единственный кого можно сравнивать с Бедардом.
Важно подметить, что говорят: был БЫ, единственный соперник, если бы не…
А сейчас он объективно выпадает из тройки, а к драфту хорошо бы в пятерке остался
+4
-2
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87mores
Джим Кери был, теперь вот Уилл Смит будет
+3
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progexpNN
Все эти Баттоны, Маккензи и Ко., ставят Мичкова в топ-5 исключительно "по старой памяти". Мичкова сейчас просто невозможно ни с кем сравнивать из-за невозможности для него сыграть на международных турнирах. А для ГМ команд NHL крайне важным будет то обстоятельство, что после драфта Мичков ещё ТРИ сезона будет играть за СКА. Кто будет его ждать? Первой на ум приходит Аризона.
+5
-5
0
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Ruscello
Ответ Дмитрий Фещенко
Стоит отметить, что про Матвея там написано не меньше чем про Бедарда и тип основная причина, что он столь низко совсем не в хоккейных качествах. Там прямо говорят, что это единственный кого можно сравнивать с Бедардом.
Так и есть.
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TimGI86
Ответ valera.kust55
Носятся с этим Мичковым.....а может и получится второй Наиль Якупов.не дай Бог конечно.медийнность может испортить парня
Якупова не медийнность как вы выражаетесь «испортила», он просто не потянул уровень НХЛ, навыки топовые, а скорость принятия решений и “compete” не уровня НХЛ.
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valera.kust55
Ответ Ivan Sergeev
Да я думаю, он пару лет еще в Кхл будет играть. Он мелкий да еще и мясом нормально не оброс, он в НХЛ сейчас точно нормально не заиграет.
Егов Нхл и не пустят пока что.))))у нас Чинахов уехал,только из-за того Хартли ставил игру,также Михеев.но Михеев стабилен,а Чинахов пока еще очень молод для НХЛ.и поэтому сезон время покажет
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valera.kust55
Парни на самом деле Мичков совсем далек от звезды,которую получил Ови младше его.так что не надо делать из парня звезду нхл.пусть в колхозе себя еще проявит как следует.а то он младше Грицюка на несколько лет,а о нем только и говорят что он готов играть с лучшеми.честно не понимаю.выбьет 30+очков,тогда разговоры имеют месту быть,а так пока,это медийность и не более.всем удачи
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