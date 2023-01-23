Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ от эксперта TSN Маккензи, Бедард – 1-й, Гуляев – 24-й, Симашев – 35-й

Матвей Мичков занял четвертое место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от .

Список возглавил канадский форвард .

Второе место занял нападающий Адам Фантилли, третье – шведский форвард Лео Карлссон.

В рейтинг также были включены еще два российских хоккеиста – Михаил Гуляев и Дмитрий Симашев.

Список выглядит следующим образом:

1. Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL);

2. Адам Фантилли (университет Мичигана);

3. Лео Карлссон («Эребру», Швеция);

4. (« », КХЛ);

5. Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL);

6. Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP);

7. Брэйден Ягер («Мус-Джо Уорриорс», WHL);

8. Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL);

9. Далибор Дворски (АИК, Швеция);

10. Райан Леонард (юниорская сборная США, программа USNTDP);

...

24. Михаил Гуляев (« », КХЛ);

...

35. Дмитрий Симашев («Локомотив», КХЛ).