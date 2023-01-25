Мильштейн о Бедарде: «Идет игрок, который бывает на драфте раз в 10 лет. Такого форварда не было со времен Макдэвида и Мэттьюса»

охарактеризовал перспективы Коннора Бедарда в .

– Под первым номером в 2023 году выберут . Какого калибра игрок идет в лигу?

– Бедард – не мой клиент, поэтому отвечу одной фразой: ожидается, что идет игрок, какие бывают на драфте раз в десять лет.

Может быть, такого молодого форварда не было в НХЛ со времен и Остона Мэттьюза. И вы правы в том, что нет никаких споров, кто получит номер один на этом драфте. Все знают его имя, – сказал агент.

17-летний Бедард записал на свой счет 81 (39+42) балл в 33 матчах сезона и занимает первое место в списке бомбардиров в Западной хоккейной лиге.

Также канадец был признан самым ценным хоккеистом МЧМ-2023, набрав 23 (9+14) очка в 7 матчах.

Изначально «Матч ТВ» опубликовал цитату Мильштейна, в которой содержались слова: «Бедард – тоже мой клиент». Спустя некоторое время в текст источника цитаты были внесены правки. Содержание изменено на «Бедард – не мой клиент».