Мильштейн о Бедарде: «Идет игрок, который бывает на драфте раз в 10 лет. Такого форварда не было со времен Макдэвида и Мэттьюса»
Дэн Мильштейн охарактеризовал перспективы Коннора Бедарда в НХЛ.
– Под первым номером в 2023 году выберут Коннора Бедарда. Какого калибра игрок идет в лигу?
– Бедард – не мой клиент, поэтому отвечу одной фразой: ожидается, что идет игрок, какие бывают на драфте раз в десять лет.
Может быть, такого молодого форварда не было в НХЛ со времен Коннора Макдэвида и Остона Мэттьюза. И вы правы в том, что нет никаких споров, кто получит номер один на этом драфте. Все знают его имя, – сказал агент.
17-летний Бедард записал на свой счет 81 (39+42) балл в 33 матчах сезона и занимает первое место в списке бомбардиров в Западной хоккейной лиге.
Также канадец был признан самым ценным хоккеистом МЧМ-2023, набрав 23 (9+14) очка в 7 матчах.
Изначально «Матч ТВ» опубликовал цитату Мильштейна, в которой содержались слова: «Бедард – тоже мой клиент». Спустя некоторое время в текст источника цитаты были внесены правки. Содержание изменено на «Бедард – не мой клиент».
Люблю объективность!
Но есть люди, которые немного разбираются и имеют свое мнение. Просто посмотрите как играл Лафренье и как играет Бедард.
Финал ЮЧМ-21 с Россией 1+1, полуфинал с Швецией 3+0, четвертьфинал с Чехией 2+3. В неполных 16 лет.
МЧМ-23 четвертьфинал со Словакией 2+1 (гол в овертайме), полуфинал с США 1+1, финал с Чехией 0+0.
В 17 лет.
так что рано раздавать авансы) нхл совсем другой уровень рубки)