Мильштейн о Бедарде: «Идет игрок, который бывает на драфте раз в 10 лет. Такого форварда не было со времен Макдэвида и Мэттьюса»

Теги НХЛ драфт НХЛ Реджайна Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Матч ТВ Дэн Мильштейн Коннор Бедард Хоккей

Дэн Мильштейн охарактеризовал перспективы Коннора Бедарда в НХЛ.

– Под первым номером в 2023 году выберут Коннора Бедарда. Какого калибра игрок идет в лигу?

– Бедард – не мой клиент, поэтому отвечу одной фразой: ожидается, что идет игрок, какие бывают на драфте раз в десять лет.

Может быть, такого молодого форварда не было в НХЛ со времен Коннора Макдэвида и Остона Мэттьюза. И вы правы в том, что нет никаких споров, кто получит номер один на этом драфте. Все знают его имя, – сказал агент.

17-летний Бедард записал на свой счет 81 (39+42) балл в 33 матчах сезона и занимает первое место в списке бомбардиров в Западной хоккейной лиге.

Также канадец был признан самым ценным хоккеистом МЧМ-2023, набрав 23 (9+14) очка в 7 матчах.

Изначально «Матч ТВ» опубликовал цитату Мильштейна, в которой содержались слова: «Бедард – тоже мой клиент». Спустя некоторое время в текст источника цитаты были внесены правки. Содержание изменено на «Бедард – не мой клиент».

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25 комментариев

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Peterdks
Ответ Vasilka7777
Бедард может и хороший игрок но тот же Лафреньер выбивал в 52 играх 112 имея при этом +41) и все мы знаем что вышло из этого первого номера драфта...толком ничего на номер 1 он не тянет) так что рано раздавать авансы) нхл совсем другой уровень рубки)
А у Бедарда будет 140 за 57 при нынешнем графике, и что дальше?
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Peterdks
Ответ Garikus89
Вчера, к слову, на ТСН всерьез обсуждали, выбьет ли Бедард в первом сезоне 70 очков или нет) А по факту Джек Хьюз в первом сезоне кое-как играл, только к третьему адаптировался, Лафренье с Какко до сих пор кое-как играют, Райт вообще в первом сезоне в юниорку поехал, хотя авансы там такие же были. А тут еще и центр с очень скромными габаритами. Ну, поглядим)
Только в чей-то нездоровой голове могли ставить в один ряд Райта и Бедарда.
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Дмитрий Береглазов
Ответ progexpNN
Бессмысленно сравнивать статистику в разных лигах CHL. Там через 2/3 сезона все лучшие игроки скапливаются в нескольких лучших командах и результаты 8-0, 10-0, и т.п. в порядке вещей. К тому же Лафреньер играл в очень сильной команде, а Бедерад играет в одной из худших. Но... Вы сравните статистику Лафреньера и Бедарда на ЮЧМ и МЧМ. И все сразу станет понятно... Лафреньер на ЮЧМ без медалей (Канада проиграла в 1/4). Бедард на ЮЧМ золото. (в финале обыграли сборную РФ с Мичковым). На МЧМ у Лафреньера 1 золото, у Бедарда - 2 золота и рекорды сборной Канады по количеству очков и голов.
Ну у Бедарда и партнеры на ЮЧМ и МЧМ были по мощнее, чем у Лафреньера в среднем
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Дмитрий Береглазов
Ответ Garikus89
Вчера, к слову, на ТСН всерьез обсуждали, выбьет ли Бедард в первом сезоне 70 очков или нет) А по факту Джек Хьюз в первом сезоне кое-как играл, только к третьему адаптировался, Лафренье с Какко до сих пор кое-как играют, Райт вообще в первом сезоне в юниорку поехал, хотя авансы там такие же были. А тут еще и центр с очень скромными габаритами. Ну, поглядим)
Бедард по комплекции сильно напоминает юного Кросби, Хьюзу массы не хватало, сейчас он подрос и заиграл, у Какко по всей видимости проблемы в голове (как у Кравцова), Лафренье изначально переоцененный, зависимый игрок по типу Жердева, Филатова, Чистова, но думаю в топ-6 потянет
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SlavaF.
Ответ arsenk
финал с Чехией 0+0
Угу. Значит, главный показатель это один матч, а 9+6 в оставшихся 5 матчах это так, не показатель?
Люблю объективность!
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Иван Павлов
Ответ arsenk
финал с Чехией 0+0
Один матч из шести. Это, конечно, очень репрезентативная выборка, чтобы утверждать, что он сливается в важных матчах.
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arsenk
Ответ SlavaF.
В каких именно важных матчах он слился? Финал ЮЧМ-21 с Россией 1+1, полуфинал с Швецией 3+0, четвертьфинал с Чехией 2+3. В неполных 16 лет. МЧМ-23 четвертьфинал со Словакией 2+1 (гол в овертайме), полуфинал с США 1+1, финал с Чехией 0+0. В 17 лет.
финал с Чехией 0+0
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alklimov2018
Ответ raspisanie77
Просто посмотрите подборку опусов агентов перед драфтом Лафрена.
Есть люди, которые слушают агентов. Есть люди, которые свято верят в рекламу.
Но есть люди, которые немного разбираются и имеют свое мнение. Просто посмотрите как играл Лафренье и как играет Бедард.
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raspisanie77
Просто посмотрите подборку опусов агентов перед драфтом Лафрена.
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te quiero
Помнится, про Лафреньера тоже так говорили..
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Kolyamba39
Ответ oberkorn
Что то дениска гонит. ни мак Дэвид, ни мэтьюс ещё по 10 сезонов не провели
а, увидел, сорри))
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Kolyamba39
Ответ oberkorn
Что то дениска гонит. ни мак Дэвид, ни мэтьюс ещё по 10 сезонов не провели
а где во вью слова про 10лет? в заголовке то вижу, а в интервью...
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Radik_2.0
Ответ Павел Светлов
Кстати, кто в лотерее за первый пик будет участвовать?
А об этом мы узнаем весной. Явно в числе претендентов будут Анахайм, Чикаго, Коламбус, Аризона
+1
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oberkorn
Что то дениска гонит. ни мак Дэвид, ни мэтьюс ещё по 10 сезонов не провели
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SlavaF.
Ответ arsenk
Бедард сливается в важных матчах. Так что будет выносить регулярку и потухать в ПО
В каких именно важных матчах он слился?

Финал ЮЧМ-21 с Россией 1+1, полуфинал с Швецией 3+0, четвертьфинал с Чехией 2+3. В неполных 16 лет.

МЧМ-23 четвертьфинал со Словакией 2+1 (гол в овертайме), полуфинал с США 1+1, финал с Чехией 0+0.
В 17 лет.
+5
-2
+3
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cloudchazer
Ответ arsenk
Бедард сливается в важных матчах. Так что будет выносить регулярку и потухать в ПО
Как Мэттьюс прям)
+11
-3
+8
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arsenk
Бедард сливается в важных матчах. Так что будет выносить регулярку и потухать в ПО
+3
-5
-2
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Sekor
Скоро увидим все, PR-манагер
+4
0
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titov-and-trubach
Из того что видел по нарезкам, показалось, что Бедард похож на Мака. По идее в современной НХЛ такое зайдет. Защитники слабые, откровенно оборонительных команд нет, вратари тоже не могут тащить как 10 лет назад. Он быстрый, юркий, резкий - думаю, заиграет сразу. Другое дело, что вопрос как он нагрузки перенесет и силовой хоккей. Все-таки игра с ровесниками и игра с кабанами из НХЛ - небо и земля в плане интенсивности и игры в тело.
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-5
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progexpNN
Ответ Vasilka7777
Бедард может и хороший игрок но тот же Лафреньер выбивал в 52 играх 112 имея при этом +41) и все мы знаем что вышло из этого первого номера драфта...толком ничего на номер 1 он не тянет) так что рано раздавать авансы) нхл совсем другой уровень рубки)
Бессмысленно сравнивать статистику в разных лигах CHL. Там через 2/3 сезона все лучшие игроки скапливаются в нескольких лучших командах и результаты 8-0, 10-0, и т.п. в порядке вещей. К тому же Лафреньер играл в очень сильной команде, а Бедерад играет в одной из худших. Но... Вы сравните статистику Лафреньера и Бедарда на ЮЧМ и МЧМ. И все сразу станет понятно... Лафреньер на ЮЧМ без медалей (Канада проиграла в 1/4). Бедард на ЮЧМ золото. (в финале обыграли сборную РФ с Мичковым). На МЧМ у Лафреньера 1 золото, у Бедарда - 2 золота и рекорды сборной Канады по количеству очков и голов.
+18
-3
+15
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bodya1337
Так понял Спортс перезалил новость, написав вначале, что Бедарт клиент садовника?
+5
-1
+4
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Павел Светлов
Кстати, кто в лотерее за первый пик будет участвовать?
0
0
0
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Garikus89
Вчера, к слову, на ТСН всерьез обсуждали, выбьет ли Бедард в первом сезоне 70 очков или нет) А по факту Джек Хьюз в первом сезоне кое-как играл, только к третьему адаптировался, Лафренье с Какко до сих пор кое-как играют, Райт вообще в первом сезоне в юниорку поехал, хотя авансы там такие же были. А тут еще и центр с очень скромными габаритами. Ну, поглядим)
+10
-2
+8
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Vasilka7777
Бедард может и хороший игрок но тот же Лафреньер выбивал в 52 играх 112 имея при этом +41) и все мы знаем что вышло из этого первого номера драфта...толком ничего на номер 1 он не тянет)
так что рано раздавать авансы) нхл совсем другой уровень рубки)
+9
-8
+1
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ni
И треть лиги сливает сезон.
+1
-1
0
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