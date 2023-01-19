Кожевников о результативности Малкина: «Он же великий хоккеист, вот и продолжает так играть, держит свою марку»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о результативности Евгения Малкина.

«Малкин не единственный, кто в достаточно зрелом возрасте играет в НХЛ. Да, Евгений хорошо играет и очень часто отмечается результативными действиями в игре, но он держит свою марку. Он же великий игрок, вот и продолжает так играть. Слава богу, что ему хватает здоровья.

Надолго ли хватит Малкина и сколько он еще продолжит играть в НХЛ на таком уровне? Это нужно спросить у него, как с эмоциями дела будут обстоять. Настрой тоже очень важен, сколько он сам захочет играть за океаном», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Малкин набрал 1+2 в матче с «Оттавой». У него 44 очка в 44 играх

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