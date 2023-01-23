Малкин против «Нью-Джерси»: 2-й матч без очков, 1 бросок, 40% на точке, «-1» за 20:13 – лучшее время среди форвардов «Питтсбурга»
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями в матче с «Нью-Джерси» (1:2 ОТ).
Россиянин не набрал очков во второй игре чемпионата НХЛ подряд, до этого в двухматчевом отрезке у него было 5 (2+3) баллов.
Всего в 46 играх сезона на счету Малкина 44 (16+28) очка.
В матче с «Девилс» за 20:13 – лучший показатель среди форвардов «Питтсбурга» (2:28 – в большинстве) – у нападающего 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 40% выигранных вбрасываний, полезность – «минус 1».
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