Малкин против «Нью-Джерси»: 2-й матч без очков, 1 бросок, 40% на точке, «-1» за 20:13 – лучшее время среди форвардов «Питтсбурга»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями в матче с «Нью-Джерси» (1:2 ОТ).

Россиянин не набрал очков во второй игре чемпионата НХЛ подряд, до этого в двухматчевом отрезке у него было 5 (2+3) баллов.

Всего в 46 играх сезона на счету Малкина 44 (16+28) очка.

В матче с «Девилс» за 20:13 – лучший показатель среди форвардов «Питтсбурга» (2:28 – в большинстве) – у нападающего 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 40% выигранных вбрасываний, полезность – «минус 1».

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1 комментарий

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VintDV
Эх, соскучился я по Вот таким Дьяволам:) Жаль что Питты проиграли, но соперник снова достойный!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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