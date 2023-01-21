Малкин против «Оттавы»: 3 броска, 3 потери, 64% на точке, 2 минуты штрафа за 20:30 – лучшее время среди форвардов «Питтсбурга»
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями в матче с «Оттавой» (4:1).
При этом в двух предыдущих играх чемпионата НХЛ россиянин набрал 5 (2+3) очков.
Всего в 45 матчах сезона на его счету 44 (16+28) балла.
Сегодня за 20:30 – лучший показатель среди форвардов «Питтсбурга» (2:39 – в большинстве) – у Малкина 3 броска в створ ворот, 3 потери шайбы, 64% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «0».
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