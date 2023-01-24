Орлов о погоне Овечкина за Гретцки: «Прессинга на команду нет. Если бы мы играли только ради голов, вряд ли бы что-то хорошее получалось»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Дмитрий Орлов Александр Шмурнов Хоккей

Дмитрий Орлов ответил на вопрос о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (810 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

– Вся эта шумиха вокруг Овечкина вас и команду не отвлекает? Неприятно ведь слышать, что «Вашингтон» сейчас играет только на рекорд своего капитана.

– Мы же сейчас идем в зоне плей-офф. Если бы мы играли только ради голов, то вряд ли бы что-то хорошее получалось.

Конечно, если Саша открыт, ребята ему всегда отдадут пас. Но это потому, что в большинстве случаев это гол для нашей команды (смеется). Нет какого-то прессинга на команду из-за погони Овечкина.

– У вас есть такое ощущение, что играете в исторический момент? Что вы участник невероятного события в хоккее, которое, возможно, никогда больше не повторится?

– Конечно. Понимаешь, что это огромные цифры, которые, наверное, нереально будет преодолеть. Круто было бы находиться на той игре, когда Саша побьет Гретцки. Это память на всю жизнь для всех.

– Недавно в российских медиа прогремели слова футбольного комментатора Александра Шмурнова, который сказал, что Овечкин – не великий, сравнивать с Гретцки его нельзя и в таком духе. Читали?

– Новости мы, конечно, читаем. Но я не знаю этого человека и что он там писал. У каждого человека есть свое мнение. Ты можешь соглашаться, а можешь нет. Обращать внимание на все комментарии нет смысла, – сказал защитник «Вашингтона».

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6 комментариев

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TR31HK
Ови великий, Шмурнов даже мизинца его не стоит. Просто зависть в его мнении чистая.
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Iuasamotu
Вы и играете, ради голов Овечкина, поэтому у вас ничего и не получается.
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alklimov2018
Ответ maxoc
Всё что нужно знать о Шмурнове, его не знают игроки 😅
Объективности ради: во-первых, игроки далеко не являются образцом образованности, во-вторых, во время карьеры они комментаторов почти не касаются.
+1
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maxoc
Всё что нужно знать о Шмурнове, его не знают игроки 😅
+5
-2
+3
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Afinogenov
Нормально команда играет. По своим возможностям. Без Ови было бы только хуже, но никак не лучше.

"Вся команда играет на набивание статы Овечкина" - нарратив хейтеров. Даже внимание на это обращать не стоит.
+6
-1
+5
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Bartez1986
Все адекватные люди это понимают. Жаль, что таких, как Кукич, тоже много
+4
-1
+3
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