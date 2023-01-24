Орлов о погоне Овечкина за Гретцки: «Прессинга на команду нет. Если бы мы играли только ради голов, вряд ли бы что-то хорошее получалось»

ответил на вопрос о погоне за рекордом .

Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории (810 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

– Вся эта шумиха вокруг Овечкина вас и команду не отвлекает? Неприятно ведь слышать, что « » сейчас играет только на рекорд своего капитана.

– Мы же сейчас идем в зоне плей-офф. Если бы мы играли только ради голов, то вряд ли бы что-то хорошее получалось.

Конечно, если Саша открыт, ребята ему всегда отдадут пас. Но это потому, что в большинстве случаев это гол для нашей команды (смеется). Нет какого-то прессинга на команду из-за погони Овечкина.

– У вас есть такое ощущение, что играете в исторический момент? Что вы участник невероятного события в хоккее, которое, возможно, никогда больше не повторится?

– Конечно. Понимаешь, что это огромные цифры, которые, наверное, нереально будет преодолеть. Круто было бы находиться на той игре, когда Саша побьет Гретцки. Это память на всю жизнь для всех.

– Недавно в российских медиа прогремели слова футбольного комментатора Александра Шмурнова, который сказал, что Овечкин – не великий, сравнивать с Гретцки его нельзя и в таком духе. Читали?

– Новости мы, конечно, читаем. Но я не знаю этого человека и что он там писал. У каждого человека есть свое мнение. Ты можешь соглашаться, а можешь нет. Обращать внимание на все комментарии нет смысла, – сказал защитник «Вашингтона».