Орлов о 800-м голе Овечкина: «Была прикольная атмосфера в раздевалке, только потом вся форма пивом пахла»

Дмитрий Орлов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

14 декабря 2022 года форвард забил 800-й гол в НХЛ. 24 декабря капитан «Вашингтона» вышел на 2-е место среди лучших снайперов в истории лиги, обогнав Горди Хоу (801). На данный момент на счету Овечкина 810 шайб. Впереди только Гретцки (894).

– К теме Овечкина и его голов. Когда он забил 800-й гол, судя по трансляции, по видео из соцсетей, у вас там в команде творилось какое-то безумие.

– Это был эмоциональный момент для команды, для него, для его семьи. Третий человек в истории, который забил 800 голов. Это огромное число.

Но Саша еще не остановился, цели и задачи есть. Была прикольная атмосфера в раздевалке, только потом вся форма пивом пахла.

– Затем было несколько матчей, в которых Овечкин все никак не мог забить и обойти Горди Хоу. Он нервничал?

– Видно, что когда он каждый раз бросает и не забивает, то переживает. Все хотят, чтобы он поскорее забил. И в домашних играх особенно, так как болельщики ждали этого.

Когда перед тобой стоит большая цифра, иногда не сразу получается ее преодолеть,– сказал защитник «Вашингтона».