Овечкин тренировался с «Вашингтоном», но его участие в матче с «Колорадо» под вопросом

Теги травмы Вашингтон Колорадо Питер Лавиолетт Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин тренировался с «Вашингтоном», но его участие в матче с «Колорадо» под вопросом.

Капитан команды пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:6) из-за травмы нижней части тела. 

В понедельник россиянин принял участие в тренировке команды в Денвере. Он находился на льду в течение всего занятия. 

«По моему мнению, он хорошо выглядел, хорошо двигался. Но срок его возвращения – по-прежнему со дня на день», – сказал главный тренер клуба Питер Лавиолетт

«Кэпиталс» сыграют с «Эвеланш» на выезде 24 января (25 января в 05:00 по московскому времени). 

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9 комментариев

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Zomourning33
Ответ Макс
Он раньше аккурат одну игру до перерыва пропускал, и причина была "отдохнуть ". Сейчас другая
Отдохнуть, ковид, травма, дисквалификация. Всякое бывало.
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михаил ополченцев
Да смысл ему выходить если в его звено лавиолет наигрывает Протаса и Абель - Кюбеля. В ахл с ними и то гол не забьешь.
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Макс
Ответ Zomourning33
Какие-то непосвященные минусуют. Как будто Овечкин до этого так не делал.
Он раньше аккурат одну игру до перерыва пропускал, и причина была "отдохнуть ". Сейчас другая
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Zomourning33
Ответ Direct free kick
Очевидно, что не сыграет до звёздного балагана и 1 игру после из-за дурацкого правила, а потом "внезапно" забьёт 50
Какие-то непосвященные минусуют. Как будто Овечкин до этого так не делал.
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белая простыня олимпиады
Устроил себе мини отпуск, отдохнул, набрался сил перед матчем звёзд, и все, сейчас поедет потусит там и вперёд к очередному полтосу
+1
0
+1
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Оскар Муравьев
50 сорвался
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Кино Музыка
Видно, что последние 2 сезона он с травмой - катался с прямым корпусом. Матчей десять назад начал нормально двигаться, но что-то пошло не так. Надеюсь, выправится.
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vdvbill.e1.ru
Ответ Direct free kick
Очевидно, что не сыграет до звёздного балагана и 1 игру после из-за дурацкого правила, а потом "внезапно" забьёт 50
Ага, 60
+2
-7
-5
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Direct free kick
Очевидно, что не сыграет до звёздного балагана и 1 игру после из-за дурацкого правила, а потом "внезапно" забьёт 50
+9
-9
0
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