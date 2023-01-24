Овечкин тренировался с «Вашингтоном», но его участие в матче с «Колорадо» под вопросом

тренировался с « », но его участие в матче с « » под вопросом.

Капитан команды пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:6) из-за травмы нижней части тела.

В понедельник россиянин принял участие в тренировке команды в Денвере. Он находился на льду в течение всего занятия.

«По моему мнению, он хорошо выглядел, хорошо двигался. Но срок его возвращения – по-прежнему со дня на день», – сказал главный тренер клуба .

«Кэпиталс» сыграют с «Эвеланш» на выезде 24 января (25 января в 05:00 по московскому времени).