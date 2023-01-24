Орлов о новом контракте с «Вашингтоном»: «Пока никакой конкретики нет. Первый раз будет возможность выйти на рынок, если меня не подпишут»

высказался о своем будущем в « ».

Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2022/23.

– Летом вы можете стать свободным агентом. Часто клуб хочет договориться с игроком до дедлайна, либо же рассматривает его обмен. В какой стадии ваши переговоры с «Вашингтоном»? Слухов о вас совсем нет.

– Да, ничего нет (смеется). Пока никакой конкретики нет. Стараюсь выходить, играть, показывать хороший хоккей и чтобы команда выигрывала.

Конечно, думаю о контракте. Тем более первый раз будет возможность выйти на рынок, если меня не подпишут. Может быть, и не узнаю, что это такое. Тяжело сейчас что-то комментировать. У нас у многих защитников заканчиваются контракты.

– Посмотрела, что у всех защитников, кто сейчас играет, заканчиваются контракты.

– Да, кроме Джона Карлсона. Руководство команды будет смотреть, как пройдет сезон, с кем они захотят остаться. Еще и потолок зарплат. Много факторов. Менеджменту предстоит тяжелая работа,– сказал защитник «Вашингтона».