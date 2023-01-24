Орлов о новом контракте с «Вашингтоном»: «Пока никакой конкретики нет. Первый раз будет возможность выйти на рынок, если меня не подпишут»

Теги Вашингтон НХЛ Дмитрий Орлов потолок зарплат Хоккей

Дмитрий Орлов высказался о своем будущем в «Вашингтоне».

Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2022/23.

– Летом вы можете стать свободным агентом. Часто клуб хочет договориться с игроком до дедлайна, либо же рассматривает его обмен. В какой стадии ваши переговоры с «Вашингтоном»? Слухов о вас совсем нет.

– Да, ничего нет (смеется). Пока никакой конкретики нет. Стараюсь выходить, играть, показывать хороший хоккей и чтобы команда выигрывала.

Конечно, думаю о контракте. Тем более первый раз будет возможность выйти на рынок, если меня не подпишут. Может быть, и не узнаю, что это такое. Тяжело сейчас что-то комментировать. У нас у многих защитников заканчиваются контракты.

– Посмотрела, что у всех защитников, кто сейчас играет, заканчиваются контракты.

– Да, кроме Джона Карлсона. Руководство команды будет смотреть, как пройдет сезон, с кем они захотят остаться. Еще и потолок зарплат. Много факторов. Менеджменту предстоит тяжелая работа,– сказал защитник «Вашингтона».

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4 комментария

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maxoc
Орлова нужно подписывать, один из лучших защей Вашингтона
+3
0
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NACfoRekcuF
Вот Карлсона то и обменять бы, да кому он нужен.
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Константин Константинов
Как-то даже не вижу его в другой команде , кроме как Вашингтон ..
+3
0
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curdboy
На какую сумму рассчитываешь, Дима? Миллионов на 8 в год?)
0
0
0
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