Баширов о будущем Козлова: «Будем вести переговоры после чемпионата. Но команду на новый сезон формируем с учетом его пожеланий»

Гендиректор «Салавата» высказался о будущем главного тренера клуба .

«Контракт у главного тренера заканчивается в конце сезона.

Мы будем вести переговоры только после окончания чемпионата, но скажу, что команду на следующий сезон мы формируем с учетом его пожеланий», – сказал Ринат Баширов.

На данный момент « » занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 54 матчах.