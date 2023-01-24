Баширов о будущем Козлова: «Будем вести переговоры после чемпионата. Но команду на новый сезон формируем с учетом его пожеланий»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Спорт-Экспресс Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» высказался о будущем главного тренера клуба Виктора Козлова.

«Контракт у главного тренера заканчивается в конце сезона.

Мы будем вести переговоры только после окончания чемпионата, но скажу, что команду на следующий сезон мы формируем с учетом его пожеланий», – сказал Ринат Баширов.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 54 матчах.

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2 комментария

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Ачиваков Марат
Ответ Punisher62
Тебя бы кто выгнал...
Это точно. А Козлов В Н будет тренером с большой Буквы, у него есть все для дальнейшего роста и прогресса вместе с ним нашей команды. Его стиль считает в себе лучшее, что было в Советские времена, когда игрок играл строго в пас и одновременно на первом месте был своевременный откат и защита своих ворот. Однозначно его нужно продлять!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Punisher62
Тебя бы кто выгнал...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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