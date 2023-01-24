Баширов о будущем Козлова: «Будем вести переговоры после чемпионата. Но команду на новый сезон формируем с учетом его пожеланий»
Гендиректор «Салавата» высказался о будущем главного тренера клуба Виктора Козлова.
«Контракт у главного тренера заканчивается в конце сезона.
Мы будем вести переговоры только после окончания чемпионата, но скажу, что команду на следующий сезон мы формируем с учетом его пожеланий», – сказал Ринат Баширов.
На данный момент «Салават Юлаев» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 54 матчах.
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