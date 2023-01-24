Леонид Вайсфельд: «Салават» играет в красивый хоккей. Но ориентир должен быть не на зрелищность, а на победы»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Леонид Вайсфельд КХЛ Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился мыслями о ситуации в «Салавате Юлаеве».

У команды одна победа в шести последних играх. Клуб проиграл четыре матча подряд.

«Неприятно попадать в подобную ситуацию, но у многих команд были длительные серии поражений. «Авангард» с «Ак Барсом» выкарабкались, может, и у Уфы получится. Четыре матча – это не так уж и много.

Конечно, никто не ожидал, что «Салават» проиграет «Нефтехимику» (2:5) с таким счетом , но Нижнекамск сейчас на ходу, тот же «Авангард» с ним не справился. Сейчас на Востоке фантастическая конкуренция. За все годы в хоккее я ни разу не видел подобного.

Исходя из того, что я вижу, «Салават» играет в красивый хоккей, который интересно смотреть. Но играть и выигрывать – это не синонимы. «Ак Барс» выходит на лед и выгрызает шайбу, а «Салават» просто выходит поиграть. Ориентир должен быть не на зрелищность, а на победы.

Я не вижу в составе уфимцев какого-то доминирующего игрока. Сейчас в команде есть неплохие мастера, но нет человека, который держал бы высокую планку весь сезон. Но это общая проблема: в лиге в принципе нет доминирующих игроков, которые бы были на голову выше партнеров по уровню мастерства», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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6 комментариев

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Ачиваков Марат
Бегают пока красиво, забивать бы научится. Когда не идёт игра в пас бей с любых позиций и копай грязи лёд возле ворот ищи отскок шайбы. Не надо стоять на позициях и ждать шайбы,бросок и уже двое возле ворот, а двое ближе к линии готовые предупредить контр атаку.
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Сидни Кросби 2
Ответ bars1998
Красивый хоккей??? В каком месте?)
Ну проигрывают красиво.
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bars1998
Красивый хоккей??? В каком месте?)
+6
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+6
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ЧакЧак
раньше Сибирь так играла...сейчас поменялись местами...
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йозе марино
Вот из за таких дяденек, процветает "очень интересный оборонительный приносящий победы хоккей" , смотришь и блевать охото.
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-5
+6
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el shaarawy92
Красивый хоккей? Мде
+12
-1
+11
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