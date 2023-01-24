Леонид Вайсфельд: «Салават» играет в красивый хоккей. Но ориентир должен быть не на зрелищность, а на победы»

поделился мыслями о ситуации в « ».

У команды одна победа в шести последних играх. Клуб проиграл четыре матча подряд.

«Неприятно попадать в подобную ситуацию, но у многих команд были длительные серии поражений. «Авангард» с « » выкарабкались, может, и у Уфы получится. Четыре матча – это не так уж и много.

Конечно, никто не ожидал, что «Салават» проиграет «Нефтехимику» (2:5) с таким счетом , но Нижнекамск сейчас на ходу, тот же «Авангард» с ним не справился. Сейчас на Востоке фантастическая конкуренция. За все годы в хоккее я ни разу не видел подобного.

Исходя из того, что я вижу, «Салават» играет в красивый хоккей, который интересно смотреть. Но играть и выигрывать – это не синонимы. «Ак Барс» выходит на лед и выгрызает шайбу, а «Салават» просто выходит поиграть. Ориентир должен быть не на зрелищность, а на победы.

Я не вижу в составе уфимцев какого-то доминирующего игрока. Сейчас в команде есть неплохие мастера, но нет человека, который держал бы высокую планку весь сезон. Но это общая проблема: в лиге в принципе нет доминирующих игроков, которые бы были на голову выше партнеров по уровню мастерства», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .