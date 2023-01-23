Линден Вей: «Мичков – особенный игрок. Для своего возраста он играет невероятно»

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Нападающий «Барыса» Линден Вей поделился мнением об игре Матвея Мичкова

– Вы успели поиграть в СКА с Матвеем Мичковым, и в одном из интервью он отмечал, что его впечатляет ваша игра. Какое у вас сложилось мнение о «российском вундеркинде»?

– То, что он в 16 лет дебютировал в КХЛ, это впечатляет. Молодой парень усердно работает и хочет быть частью команды. Жаль, что в межсезонье он получил травму, но смог вернуться на лед, а теперь успешно выступает в ХК «Сочи». Для своего возраста он играет невероятно.

– Думаете, что у Мичкова впереди большое будущее в хоккее, в том числе в НХЛ?

– Очень тяжело предсказать будущее. Но нет сомнений, что он особенный игрок. У него есть все для того, чтобы сделать успешную карьеру, – сказал Вей.

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