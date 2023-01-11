Щитов о «Сочи»: «Если кто из игроков начинает набирать очки, СКА их сразу забирает. Хочется, чтобы клуб был самостоятельным, и хоккеистов не выдергивали»

Никита Щитов высказался о том, что «Сочи» побил антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд.

Клуб проиграл 20 матчей подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Это не посторонний для меня клуб и неприятно, что он столько проиграл и побил такой антирекорд. Это плохо не только для ХК «Сочи», его игроков и болельщиков, но и для всей КХЛ. В лиге должен придерживаться примерно равный уровень, чтобы не было такого колоссального разрыва, а ХК «Сочи» уже давно не борется за плей-офф.

В свое время болельщиков у команды было много, но сейчас они отошли от хоккея, потому что на такое противно смотреть. Сейчас раскрутили Матвея Мичкова, пишут, что это будущая звезда. Он привлекает взгляд, а так – смотреть абсолютно не на что.

– Как можно исправить ситуацию в клубе?

– Надо уже задуматься об укреплении тренерского штаба и менеджмента, поиске более квалифицированных игроков. Необходимы более молодые, креативные специалисты. И нужно ставить более серьезные задачи.

Клуб сотрудничает со СКА, и если кто из игроков начинает набирать очки, то Питер их сразу забирает. Но хочется, чтобы ХК «Сочи» был самостоятельным, и хоккеистов оттуда не выдергивали. По крайней мере, чтобы СКА отдавал в замен игроков на более долгий срок в аренду. Надо полностью пересмотреть концепцию работы всей системы клуба. Тем более что у ХК «Сочи» прекрасная инфраструктура и созданы все условия.

Когда клуб только сформировался, мы показывали достойный хоккей и были в плей-офф. Можно проанализировать этот опыт и то, что в нынешнем сезоне сделали не так.

– В Сочи можно создать привлекательную команду?

– Сочи – это курортный город, куда приезжают болельщики со всей страны. Там всегда должен собираться полный стадион. Нужно больше продвигать команду в медиа, и можно сделать хороший продукт. Где еще хоккейный клуб на берегу Черного моря? Если ХК «Сочи» будет самостоятельным, будет достаточное финансирование и грамотный подход к построению команды и тренерского штаба, то все можно сделать. Было бы желание и правильная система, – сказал бывший защитник «Сочи».