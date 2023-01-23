Линден Вей: «Ротенберг много делает для СКА и российского хоккея. Роман – страстная натура, он хочет побеждать и переносит свою энергию команде»
Нападающий «Барыса» Линден Вей высказался о работе Романа Ротенберга в СКА.
– Когда Роман Ротенберг возглавил СКА, вы не удивились?
– Ротенберг возглавил СКА, когда я уже покинул команду. Но меня это не удивило, потому что он все больше и больше был вовлечен в дела команды. Думаю, он хотел стать главным тренером. И сейчас, судя по результатам СКА в сезоне, видно, какую большую работу он делает.
– Ротенберг действительно большой фанат хоккея, как многие говорят?
– Он сам по себе страстная натура, очень любит хоккей. Самое главное – больше всего Ротенберг хочет побеждать, и свою энергию он переносит команде. Он сконцентрирован на хоккее и привнес много профессионализма в организацию.
Если ты играешь в СКА, тебе нужно думать только о своей игре, потому что там созданы все условия. Ротенберг действительно много делает для клуба и российского хоккея, – сказал Вей.
Он же в кхл босс, не помню точно какая должность у него