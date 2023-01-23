Линден Вей: «Ротенберг много делает для СКА и российского хоккея. Роман – страстная натура, он хочет побеждать и переносит свою энергию команде»

Теги СКА КХЛ Барыс Линден Вей Роман Ротенберг Хоккей

Нападающий «Барыса» Линден Вей высказался о работе Романа Ротенберга в СКА. 

– Когда Роман Ротенберг возглавил СКА, вы не удивились?

– Ротенберг возглавил СКА, когда я уже покинул команду. Но меня это не удивило, потому что он все больше и больше был вовлечен в дела команды. Думаю, он хотел стать главным тренером. И сейчас, судя по результатам СКА в сезоне, видно, какую большую работу он делает.

– Ротенберг действительно большой фанат хоккея, как многие говорят?

– Он сам по себе страстная натура, очень любит хоккей. Самое главное – больше всего Ротенберг хочет побеждать, и свою энергию он переносит команде. Он сконцентрирован на хоккее и привнес много профессионализма в организацию.

Если ты играешь в СКА, тебе нужно думать только о своей игре, потому что там созданы все условия. Ротенберг действительно много делает для клуба и российского хоккея, – сказал Вей.

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9 комментариев

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nikki_on
Ответ Александр Василич
А по моему страх. Все таки возможностей у него много, и самых разных. Вспомните хоть того же Знарка. Решит что ты не достоин играть в лиге и усё)
Да? И как же тогда Знарок продолжал работать в лиге тренером после ухода из СКА?
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DrDro
Ответ Сергей Орлов
Ротенберг Вею не начальник)
Смотря с какой стороны посмотреть.
Он же в кхл босс, не помню точно какая должность у него
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Сергей Орлов
Ответ DrDro
Работники просто на публику максимально корректно стараются говорить о высокопоставленном начальстве. Логично же в принципе. А вот что вынуждает древних дедов зад ему полировать я не понимаю.
Ротенберг Вею не начальник)
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Василич
Ответ Сергей Орлов
Что это? Гипноз, деньги, страх? Объясните)
А по моему страх. Все таки возможностей у него много, и самых разных. Вспомните хоть того же Знарка. Решит что ты не достоин играть в лиге и усё)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Омиго
Может и хороший, но сколько я не смотрю ни одного мало мальски положительного коментария,такого ни один тренер про себя не видел
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DrDro
Ответ Сергей Орлов
Что это? Гипноз, деньги, страх? Объясните)
Работники просто на публику максимально корректно стараются говорить о высокопоставленном начальстве. Логично же в принципе. А вот что вынуждает древних дедов зад ему полировать я не понимаю.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Что это? Гипноз, деньги, страх? Объясните)
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тихий летун
Ответ Юрий Байбурдин
Ну вот и Вей в СКА хочет.
Он там уже был...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Байбурдин
Ну вот и Вей в СКА хочет.
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+4
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