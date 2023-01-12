Мичков нанес 10 бросков в матче с «Торпедо» за 16 минут игрового времени. У «Сочи» 30 бросков за игру

Теги СКА Торпедо драфт НХЛ КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков – самый бросающий хоккеист в матче «Сочи» и «Торпедо».

Сочинцы уступили со счетом 2:3 в овертайме.

18-летний нападающий не отметился результативными действиями, но нанес 10 бросков по воротам нижегородской команды в игре Фонбет чемпионата КХЛ. У всей команды 30 бросков за матч.

В первом периоде форвард южан бросил по воротам 1 раз, во втором периоде – 6 раз, в третьем – 3 раза.

Мичков провел на льду 16 минут и 4 секунду. Также в его активе два заблокированных броска.

Нападающий набрал 5 (4+1) очков в 9 матчах в составе «Сочи» после перехода из СКА.

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1 комментарий

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Фёдор Кузнецов
С его помощью 2 гол забили
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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