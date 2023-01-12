Мичков нанес 10 бросков в матче с «Торпедо» за 16 минут игрового времени. У «Сочи» 30 бросков за игру

– самый бросающий хоккеист в матче « » и « ».

Сочинцы уступили со счетом 2:3 в овертайме.

18-летний нападающий не отметился результативными действиями, но нанес 10 бросков по воротам нижегородской команды в игре Фонбет чемпионата . У всей команды 30 бросков за матч.

В первом периоде форвард южан бросил по воротам 1 раз, во втором периоде – 6 раз, в третьем – 3 раза.

Мичков провел на льду 16 минут и 4 секунду. Также в его активе два заблокированных броска.

Нападающий набрал 5 (4+1) очков в 9 матчах в составе «Сочи» после перехода из СКА.