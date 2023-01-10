Мичков забил 4 гола в 8 матчах за «Сочи»

забросил четвертую шайбу за « ».

18-летний нападающий отметился голом в матче Фонбет чемпионата против «Витязя» (2:3).

Форвард забил во второй игре подряд. Также он отличился в прошлом матче со СКА (3:6).

В матче с « » Мичков нанес два броска по воротам и провел на льду 17:47. Среди нападающих команды больше сыграли только Кирилл Петьков (18:12), Сергей Попов (18:15) и Никита Точицкий (18:54).

Мичков набрал 5 (4+1) очков в 8 матчах за сочинский клуб. В декабре хоккеист перешел в состав южан из СКА на правах аренды.