Мичков забил 4 гола в 8 матчах за «Сочи»

Теги СКА Витязь видео драфт НХЛ КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков забросил четвертую шайбу за «Сочи».

18-летний нападающий отметился голом в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (2:3).

Форвард забил во второй игре подряд. Также он отличился в прошлом матче со СКА (3:6).

В матче с «Витязем» Мичков нанес два броска по воротам и провел на льду 17:47. Среди нападающих команды больше сыграли только Кирилл Петьков (18:12), Сергей Попов (18:15) и Никита Точицкий (18:54).

Мичков набрал 5 (4+1) очков в 8 матчах за сочинский клуб. В декабре хоккеист перешел в состав южан из СКА на правах аренды.

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4 комментария

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HockeyMan
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Бросок конечно у парня хороший.
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Oleg Kolesnikov
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В восьми матчах Мичков забил уже больше голов, чем Малкин в свой год драфта (у него было 3 гола за 34 матча). У Капризова было столько же голов как у Матвея, но за 31 матч. У Мичкова больше голов, чем у Кучерова, Кузнецова и Панарина вместе взятых в свой год драфта. И Мичков идет по лучшему графику и голов, и очков в среднем за матч, чем Овечкин. И это все при том, что он играет в слабейшей команде и он самый физически неразвитый. Растёт бистяра.
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Oleg Kolesnikov
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Отличное начало, учитывая, что он играет в команде, для которой зайти в зону за 2 минуты большинства это уже достижение.
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Александр Филиппов
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Ну хотя бы Мичков в плюсе
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