Мичков – 5-й в рейтинге драфта НХЛ от эксперта TSN Баттона, Бедард – 1-й, Фантилли – 2-й, Гуляев – 20-й
Матвей Мичков занял пятое место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона.
Список возглавил канадский форвард Коннор Бедард. Второе место занял партнер Бедарда по молодежной сборной Канады на МЧМ-2023, нападающий Адам Фантилли.
В рейтинг также были включены еще два российских хоккеиста – Михаил Гуляев и Роман Канцеров.
Лист выглядит следующим образом:
1. Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL);
2. Адам Фантилли (университет Мичигана);
3. Лео Карлссон («Эребру», Швеция);
4. Эдуард Шале («Комета», Чехия);
5. Матвей Мичков («Сочи», КХЛ);
6. Уилл Смит (программа USA NTDP, USHL);
7. Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL);
8. Эндрю Кристэлл («Келоуна», WHL);
9. Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL);
10. Алекс Сандин-Пелликка («Шеллефтео», Швеция);
...
20. Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ);
...
34. Роман Канцеров («Металлург», КХЛ).
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