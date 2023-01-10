Мичков – 5-й в рейтинге драфта НХЛ от эксперта TSN Баттона, Бедард – 1-й, Фантилли – 2-й, Гуляев – 20-й

Теги Авангард Металлург Мг СКА НХЛ драфт НХЛ КХЛ Крэйг Баттон Сочи Матвей Мичков Коннор Бедард Эдуард Шале Лео Карлссон Адам Фантилли Михаил Гуляев Хоккей

Матвей Мичков занял пятое место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона.

Список возглавил канадский форвард Коннор Бедард. Второе место занял партнер Бедарда по молодежной сборной Канады на МЧМ-2023, нападающий Адам Фантилли.

В рейтинг также были включены еще два российских хоккеиста – Михаил Гуляев и Роман Канцеров.

Лист выглядит следующим образом:

1. Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL);

2. Адам Фантилли (университет Мичигана);

3. Лео Карлссон («Эребру», Швеция);

4. Эдуард Шале («Комета», Чехия);

5. Матвей Мичков («Сочи», КХЛ);

6. Уилл Смит (программа USA NTDP, USHL);

7. Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL);

8. Эндрю Кристэлл («Келоуна», WHL);

9. Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL);

10. Алекс Сандин-Пелликка («Шеллефтео», Швеция);

...

20. Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ);

...

34. Роман Канцеров («Металлург», КХЛ).

7 комментариев

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EdgarDavids_13
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Ответ morgan23
Не поздновато ли Уилл Смит собрался на драфт?
Хорош ))
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5kywn5cddd
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Мне кажется, что Мичков уйдёт 3м
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Сергей Орлов
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Уилл Смит на старости лет ещё и в хоккей подался.
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morgan23
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Не поздновато ли Уилл Смит собрался на драфт?
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Quiet Space
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Ответ Дмитрий Фещенко
Видимо игроки расставлены не по скилам, а как-то иначе) Впрочем пустое место эти драфты. Бедард впечатляет, а вот чем остальные сильнее Мичкова непонятно совсем.
Фантилли тоже очевидно франчайз
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Дмитрий Фещенко
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Видимо игроки расставлены не по скилам, а как-то иначе) Впрочем пустое место эти драфты. Бедард впечатляет, а вот чем остальные сильнее Мичкова непонятно совсем.
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corazón blanco
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Ну в том, что Бедард будет первым номером - нет никаких сомнений.
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