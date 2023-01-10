Мичков – 5-й в рейтинге драфта НХЛ от эксперта TSN Баттона, Бедард – 1-й, Фантилли – 2-й, Гуляев – 20-й

занял пятое место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от .

Список возглавил канадский форвард . Второе место занял партнер Бедарда по молодежной сборной Канады на МЧМ-2023, нападающий Адам Фантилли.

В рейтинг также были включены еще два российских хоккеиста – Михаил Гуляев и Роман Канцеров.

Лист выглядит следующим образом:

1. Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL);

2. Адам Фантилли (университет Мичигана);

3. Лео Карлссон («Эребру», Швеция);

4. Эдуард Шале («Комета», Чехия);

5. Матвей Мичков (« », );

6. Уилл Смит (программа USA NTDP, USHL);

7. Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL);

8. Эндрю Кристэлл («Келоуна», WHL);

9. Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL);

10. Алекс Сандин-Пелликка («Шеллефтео», Швеция);

...

20. Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ);

...

34. Роман Канцеров («Металлург», КХЛ).