Защитник «Миннесоты» Дамба останется в запасе во 2-м матче подряд
Защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба останется в запасе во 2-м матче подряд.
Ранее 28-летний игрок пропустил матч против «Каролины» (2:5).
Канадец набрал 12 (4+8) очков при полезности «плюс 3» в 43 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 21:12.
Дамба считается одним из хоккеистов, кого «Миннесота» может обменять до дедлайна. Сообщалось, что им интересовались «Эдмонтон» и «Оттава».
Контракт игрока с кэпхитом 6 миллионов долларов рассчитан до конца текущего сезона.
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