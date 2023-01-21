Защитник «Миннесоты» Дамба останется в запасе во 2-м матче подряд

Защитник «Миннесоты» останется в запасе во 2-м матче подряд.

Ранее 28-летний игрок пропустил матч против «Каролины» (2:5).

Канадец набрал 12 (4+8) очков при полезности «плюс 3» в 43 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 21:12.

Дамба считается одним из хоккеистов, кого « » может обменять до дедлайна. Сообщалось, что им интересовались «Эдмонтон» и «Оттава».

Контракт игрока с кэпхитом 6 миллионов долларов рассчитан до конца текущего сезона.