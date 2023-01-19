Защитник «Миннесоты» Дамба останется в запасе и не сыграет с «Каролиной» по решению тренера. Его зарплата – 6 млн долларов
Мэтт Дамба останется в запасе на предстоящий матч «Миннесоты».
28-летний защитник не примет участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» по решению главного тренера Дина Эвасона.
«Мы очень хорошо поговорили. Он понимает, почему не сыграет в этом матче», – заявил Эвасон.
Дамба набрал 12 (4+8) очков при полезности «плюс 3» в 43 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 21:12.
Канадец является одним из тех хоккеистов, которого «Миннесота» может обменять до дедлайна. Контракт Дамбы с кэпхитом 6 миллионов долларов рассчитан до конца текущего сезона.
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