Защитник «Миннесоты» Дамба останется в запасе и не сыграет с «Каролиной» по решению тренера. Его зарплата – 6 млн долларов

останется в запасе на предстоящий матч «Миннесоты».

28-летний защитник не примет участие в игре регулярного чемпионата против «Каролины» по решению главного тренера .

«Мы очень хорошо поговорили. Он понимает, почему не сыграет в этом матче», – заявил Эвасон.

Дамба набрал 12 (4+8) очков при полезности «плюс 3» в 43 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 21:12.

Канадец является одним из тех хоккеистов, которого « » может обменять до дедлайна. Контракт Дамбы с кэпхитом 6 миллионов долларов рассчитан до конца текущего сезона.