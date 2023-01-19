Защитник «Миннесоты» Дамба останется в запасе и не сыграет с «Каролиной» по решению тренера. Его зарплата – 6 млн долларов

Теги Каролина Миннесота НХЛ Мэтт Дамба Дин Эвасон Хоккей

Мэтт Дамба останется в запасе на предстоящий матч «Миннесоты».

28-летний защитник не примет участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» по решению главного тренера Дина Эвасона.

«Мы очень хорошо поговорили. Он понимает, почему не сыграет в этом матче», – заявил Эвасон.

Дамба набрал 12 (4+8) очков при полезности «плюс 3» в 43 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 21:12.

Канадец является одним из тех хоккеистов, которого «Миннесота» может обменять до дедлайна. Контракт Дамбы с кэпхитом 6 миллионов долларов рассчитан до конца текущего сезона.

5 комментариев

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Silky Mitts
Ответ encaro_one
А обменивают с 21:12 нафига
Денег на переподписание не будет, а так хоть можно пик взамен получить.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
encaro_one
Ответ AL27
Может берегут перед обменом?
А обменивают с 21:12 нафига
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Silky Mitts
Ответ AL27
Может берегут перед обменом?
100%
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Silky Mitts
В Эдмонтон что ли меняют?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AL27
Может берегут перед обменом?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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