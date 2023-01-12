«Эдмонтон» и «Оттава» интересуются защитником «Миннесоты» Дамбой

Два клуба НХЛ проявляют интерес к защитнику «Миннесоты» Мэтту Дамбе.

«Нет сомнений, что «Эдмонтон» и «Оттава» интересуются Дамбой. Ему 28 лет. Это праворукий защитник, который может стать неограниченно свободным агентом.

Проблема «Миннесоты» в том, что Мэтт им самим нужен. Потому что сейчас команда играет очень хорошо. «Уайлд» не уверены, что они готовы к обмену Дамбы, хотя в будущем возможны проблемы с потолком зарплат», – сказал инсайдер Даррен Дрегер.

У защитника остался один год действия контракта с кэпхитом 6 миллионов долларов. В нем есть ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд.

7-й номер драфта НХЛ-2012 выступает за «Уайлд» с 2013 года.

Дамба набрал 11 (4+7) очков при полезности «плюс 1» в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.