Дамба удивлен попаданием в запас «Миннесоты»: «Это решение организации»

Теги Каролина Миннесота НХЛ Мэтт Дамба Дин Эвасон Хоккей

Мэтт Дамба удивлен тем, что не сыграет за «Миннесоту» в ближайшем матче.

28-летний защитник не примет участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» по решению главного тренера Дина Эвасона.

Дамба принялся, что это решение тренера его удивило. «Это решение организации», – сказал он.

Хоккеист добавил, что он хорошо играет в последних матчах, однако Дамба также признался, что не может быть доволен своими действиями в игре с «Вашингтоном» (4:2).

Дамба набрал 12 (4+8) очков при полезности «плюс 3» в 43 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 21:12.

Он является одним из тех хоккеистов, которого «Миннесота» может обменять до дедлайна

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ j-rich
Да нет у нефти столько места под потолком. Дикари в зоне ПО, менять Дамбу на Пулюярви или Сиси - ну это глупо, а Хаймана или Кейна уже Эдмонтон не отдаст. Мой прогноз - Дамба уйдёт в Нью Джерси, ибо там около 2 млн под потолком, плюс есть игрок с истекающим контрактом, которому также не помешает встряска - это Дэймон Сиверсон (плюс пики или проспекты), либо Айлендерс где чахнет небесталанный Бовилье
И Сиверсон и, особенно, Бовилье были бы отличными вариантами для Миннесоты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
душнила
Ответ Radik_2.0
Ждём выступления Алиу. А если серьёзно, обмен светит по ходу. В Эдмонтон. С Нерсом будет пара чёрных братанов
На кого?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j-rich
Ответ Radik_2.0
Ждём выступления Алиу. А если серьёзно, обмен светит по ходу. В Эдмонтон. С Нерсом будет пара чёрных братанов
Да нет у нефти столько места под потолком. Дикари в зоне ПО, менять Дамбу на Пулюярви или Сиси - ну это глупо, а Хаймана или Кейна уже Эдмонтон не отдаст. Мой прогноз - Дамба уйдёт в Нью Джерси, ибо там около 2 млн под потолком, плюс есть игрок с истекающим контрактом, которому также не помешает встряска - это Дэймон Сиверсон (плюс пики или проспекты), либо Айлендерс где чахнет небесталанный Бовилье
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Radik_2.0
Ждём выступления Алиу.
А если серьёзно, обмен светит по ходу. В Эдмонтон. С Нерсом будет пара чёрных братанов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий