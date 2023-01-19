Дамба удивлен попаданием в запас «Миннесоты»: «Это решение организации»
Мэтт Дамба удивлен тем, что не сыграет за «Миннесоту» в ближайшем матче.
28-летний защитник не примет участие в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» по решению главного тренера Дина Эвасона.
Дамба принялся, что это решение тренера его удивило. «Это решение организации», – сказал он.
Хоккеист добавил, что он хорошо играет в последних матчах, однако Дамба также признался, что не может быть доволен своими действиями в игре с «Вашингтоном» (4:2).
Дамба набрал 12 (4+8) очков при полезности «плюс 3» в 43 матчах регулярного чемпионата. Среднее игровое время – 21:12.
Он является одним из тех хоккеистов, которого «Миннесота» может обменять до дедлайна
А если серьёзно, обмен светит по ходу. В Эдмонтон. С Нерсом будет пара чёрных братанов